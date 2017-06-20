Fox News: российский Су-27 пролетел в 1,5 м от самолета США над Балтикой

Полет российского истребителя был «провокационным», он летел «хаотично», отметил другой источник.

По словам одного из собеседников телеканала, с начала июня над Балтийским морем было зафиксировано более 30 подобных «взаимодействий» российских и американских самолетов, однако этот случай примечателен тем, что в ВВС США его посчитали «небезопасным».

В ВВС США не предоставили оперативный комментарий изданию.

Инцидент произошел после заявления Минобороны России о прекращении взаимодействия с США по меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Такое решение российская сторона приняла после ситуации со сбитым международной коалицией военным самолетом Сирии.