Fox News: российский Су-27 пролетел в 1,5 м от самолета США над Балтикой

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Телеканал "Дождь"
вторник, 20 июня 2017 г. 18:35
Российский истребитель Су-27 пролетел в 1,5 метрах от самолета разведки США RC-135 над Балтийским морем 19 июня. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на два источника в официальных структурах.
SU-27 ir RC-135
© DELFI montažas / Vida Press

Полет российского истребителя был «провокационным», он летел «хаотично», отметил другой источник.

По словам одного из собеседников телеканала, с начала июня над Балтийским морем было зафиксировано более 30 подобных «взаимодействий» российских и американских самолетов, однако этот случай примечателен тем, что в ВВС США его посчитали «небезопасным».

В ВВС США не предоставили оперативный комментарий изданию.

Инцидент произошел после заявления Минобороны России о прекращении взаимодействия с США по меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Такое решение российская сторона приняла после ситуации со сбитым международной коалицией военным самолетом Сирии.

Телеканал "Дождь"
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Fox News: российский Су-27 пролетел в 1,5 м от самолета США над Балтикой (11)

SU-27 ir RC-135
Российский истребитель Су-27 пролетел в 1,5 метрах от самолета разведки США RC-135 над Балтийским морем 19 июня. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на два источника в официальных структурах.

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