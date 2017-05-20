ФОТО: Завершились крупнейшие учения спецназа в странах Балтии

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rus.DELFI.lv
суббота, 20 мая 2017 г. 12:34
В Литве завершились международные военные учения сил специальных операций "Flaming Sword 2017" ("Огненный меч"), которые стали самым масштабными учениями такого рода в Балтийском регионе, сообщает Минобороны Латвии.
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

Учения, в которых также участвовали латвийские военные сил специального реагирования и земессардзе, проходили с 1 по 19 мая. Окончание Flaming Sword посетил командир Национальных вооруженных сил Латвии генерал-майор Леонид Калныньш и командир Земессардзе бригадный генерал Айнарс Озолиньш, информирует капитан Сандра Брале.

Впервые учения Flaming Sword состоялись в 2012 году. Их инициатором выступили литовские спецназовцы. Одним из значительных примеров военного сотрудничества подразделений специального назначения литовских и латвийских вооруженных сил является совместная служба в составе литовской группы Aitvaras в международной операции в Афганистане.

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ФОТО: Завершились крупнейшие учения спецназа в странах Балтии (8)

ФОТО: Завершились крупнейшие учения спецназа в странах Балтии
В Литве завершились международные военные учения сил специальных операций "Flaming Sword 2017" ("Огненный меч"), которые стали самым масштабными учениями такого рода в Балтийском регионе, сообщает Минобороны Латвии.
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