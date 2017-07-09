ФОТО: В Гамбурге возобновились стычки с полицией

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Deutsche Welle
воскресенье, 9 июля 2017 г. 16:14
В районе Штерншанце (Шанценфиртель) на северо-западе Гамбурга поздно вечером в субботу, 8 июля, возобновились стычки экстремистов с полицией.
© AP / Scanpix

Правоохранительные органы применили водометы, чтобы разогнать антиглобалистов, сидевших на проезжей части и перекрывших движение автомобилей. В сотрудников органов правопорядка полетели бутылки и пиротехника.

Некоторые хулиганы скрывали лица под шарфами и масками. Они разбили окна в банковский филиал Sparkasse. В ответ на продолжение насилия полицейские стянули к кварталу, известному своей развитой альтернативной культурой, свыше 30 хорошо оснащенных спецподразделений и применили слезоточивый газ.

Случайных наблюдателей просят разойтись по домам

С помощью громкоговорителей правоохранительные органы призвали случайных наблюдателей разойтись по домам и следить за происходящим по выпускам новостей.

По данным полиции, в Штерншанце, где накануне ночью уже произошли беспорядки, в субботу собрались почти 600 человек. Сначала обстановка была спокойной, потом в районе Нойер-Пфердемаркт хулиганы начали атаковать правоохранителей. СМИ сообщают о большом числе задержанных, в полиции конкретных цифр пока не называют.

На мосту Штернбрюкке на северо-западе города хулиганы подожгли баррикады и также вступили в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.
Кроме того, СМИ сообщают о возможных стычках в районе Альтона на правом берегу Эльбы. Официально эти сведения пока не подтверждаются. По словам очевидцев, в направлении этого района проследовало несколько полицейских машин с включенными сиренами и проблесковыми маячками.

До начала первого дня саммита G20 и на следующую ночь после его старта экстремистски настроенные участники уличных акций в масках разгромили несколько районов Гамбурга. Несмотря на то, что встреча на высшем уровне 8 июля завершилась, беспорядки в городе не утихают. В полиции Гамбурга в ответ на запрос агентства dpa сообщили в ночь на 9 июля, что с начала беспорядков, сопровождавших саммит "Группы двадцати", в городе задержали 144 человека, еще 144 были взяты под стражу.

Deutsche Welle
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