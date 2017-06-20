Фото: как выглядит самая большая в Риге детская площадка

В воскресенье в столице Латвии Риге на месте бывшего стадиона Латвийского Университета была открыта самая большая в городе детская площадка. Портал Delfi публикует фотографии, которые позволяют оценить масштаб нового сооружения.

Площадка занимает около 7000 квадратных метров нового спортивного квартала в центре города (его общая площадь - 4 гектара). В основе визуального оформления - история и символы Риги: так, территорию площадки визуально делит "Даугава", на которой есть "остров".

На одном берегу Даугавы расположен стилизованный Старый город с характерными элементами — копиями Домского собора, Черного кота, башен и мостов с геральдическими знаками.

Пересечь искусственную Даугаву возможно по двум тропам на тросах или по мостику. В зеленой "Пардаугаве" - свои "высотки" и аттракционы, но уже для детей старшего возраста.

Площадка открыта с 9 до 21 часа, вход - бесплатный. На всей территории будет установлена система видеонаблюдения и новое освещение.