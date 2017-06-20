ФОТО и ВИДЕО: после взрыва газа начался пожар в четырехэтажке в Таллине

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rus.delfi.ee
вторник, 20 июня 2017 г. 10:57
Спасателям удалось потушить пожар в многоквартирном доме на улице Нису в Таллине. Возгорание, очевидно, возникло после взрыва бытового газа в квартире на четвертом этаже, сообщает портал rus.delfi.ee.
© DELFI.ee

В результате случившего в больницу был доставлен один мужчина. Двое человек были осмотрены на месте.

Помимо квартиры горели крыша и чердак четырехэтажного дома, поэтому спасатели были вынуждены начать демонтаж крыши.

Поскольку из-за пожара произошло сильное задымление, спасатель порекомендовал жильцам окружающих домов закрыть окна и двери и по возможности прекратить вентиляцию.

rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: после взрыва газа начался пожар в четырехэтажке в Таллине (3)

ФОТО и ВИДЕО: после взрыва газа начался пожар в четырехэтажке в Таллине
Спасателям удалось потушить пожар в многоквартирном доме на улице Нису в Таллине. Возгорание, очевидно, возникло после взрыва бытового газа в квартире на четвертом этаже, сообщает портал rus.delfi.ee.
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