Сегодня в Таллинне, на площади Вабадузе прошла акция протеста против строительства трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltic.

ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне прошла акция протеста против Rail Baltic

ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне прошла акция протеста против Rail Baltic Сегодня в Таллинне, на площади Вабадузе прошла акция протеста против строительства трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltic.

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