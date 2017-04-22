ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне прошла акция протеста против Rail Baltic

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rus.delfi.ee
суббота, 22 апреля 2017 г. 21:41
Сегодня в Таллинне, на площади Вабадузе прошла акция протеста против строительства трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltic.
Rail Baltica
© DELFI
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Сегодня в Таллинне, на площади Вабадузе прошла акция протеста против строительства трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltic.

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