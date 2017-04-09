ФОТО DELFI: Дмитрий Харатьян зачитал в Таллинне текст "Тотального диктанта"

В роли ”диктатора” в этом году выступил известный российский актер Дмитрий Харатьян. ”Было приятно получить предложение поучаствовать в Тотальном диктанте, хоть я и не могу привыкнуть к этому слову — ”диктатор”. ”ДиктаНтор” — было бы точнее”, — пошутил артист, который прибыл в Таллинн специально, чтобы зачитать текст для участников Тотального диктанта. Зал встретил любимого артиста оглушительными аплодисментами, а он, в свою очередь, порадовал собравшихся исполнением хита ”Не вешать нос, гардемарины!”.

В этом году Тотальный диктант прошел в 866 городах 68 странах, на 2852 площадках. В воскресенье филологи проверят работы. Результаты будут внесены в базу данных после 12 апреля. С результатами можно будет ознакомиться на официальном сайте акции — totaldict.ru. Там же 10 апреля в 18:00 состоится онлайн-сессия разбора текста диктанта. А 15 апреля в 12:00 подобное мероприятие пройдет в аудитории ”Максимум” Таллиннского университета. С отличниками организаторы свяжутся отдельно.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.