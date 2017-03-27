Форин-офис: визит Бориса Джонсона в Москву откладывается

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон отложил свой визит в Москву, сообщили представители Форин-офиса.

В распространенном министерством заявлении говорится, что визит Джонсона "отложен из-за изменений в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО".

Борис Джонсон уже поговорил с министром иностранных дел Лавровым и, согласно заявлению Форин-офиса, "рассчитывает на скорейшее возобновление своего визита".

В начале марта британское министерство иностранных дел сообщило, что Борис Джонсон получил приглашение посетить Москву от главы российского МИД Сергея Лаврова, и что поездка Джонсона должна состояться в ближайшие недели.

Согласно заявлению, опубликованному ранее на сайте Форин-офиса, министры планировали обсудить российско-британские отношения, "а также ряд международных вопросов, в том числе обстановку в Сирии и на Украине, по которым у нас имеются значительные разногласия".

"Все это не означает возврата к обычным отношениям, и министр иностранных дел продолжит отстаивать точку зрения британского правительства с прежней решительностью", - отмечал Форин-офис.

"Мы всегда четко заявляли, что Британия будет взаимодействовать с Россией в тех областях, где это соответствует наших национальным интересам", - говорилось в заявлении британского внешнеполитического ведомства.