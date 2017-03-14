Foreign Policy: Вашингтон планирует вполовину сократить финансирование ООН

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Deutsche Welle
вторник, 14 марта 2017 г. 13:15
Белый дом намерен на 50 процентов уменьшить финансовую поддержку ООН и на 54 миллиарда долларов увеличить оборонные расходы, пишет газета Foreign Policy.
Baltieji rūmai
© Reuters/Scanpix

Администрация американского президента США Дональда Трампа планирует более чем на 50 процентов сократить финансирование программ ООН. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила газета Foreign Policy.

По данным издания, сотрудники Госдепартамента получили распоряжение найти возможность сократить финансирование миротворческих проектов Организации Объединенных Наций, Детского фонда ЮНИСЕФ и программы развития ООН.

Не исключено, что США также уменьшат взносы в фонд Всемирной продовольственной программы и программы по беженцам. Источники Foreign Policy, кроме того, допускают полное прекращение финансирования Фонда ООН в области народонаселения и Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которые не пользуются популярностью среди консервативных представителей администрации американского президента.

Ежегодно США перечисляют Организации Объединенных Наций около 10 млрд долларов. В четверг, 16 марта, Белый дом намерен обнародовать проект бюджета на 2018 год. Предполагается, что помимо уменьшения выплат в бюджет ООН, в него будет заложено сокращение до 37 процентов расходов на Государственный департамент, Агентство США по международному развитию (USAID) и на поддержку международных программ. Вместо этого Вашингтон увеличит расходы на оборону страны на 54 млрд долларов.

Если Вашингтон откажется выполнять свои обязательства по финансированию программ ООН, Соединенные Штаты могут лишиться права голоса в Генассамблее всемирной организации. Остальные страны - члены ООН не смогут самостоятельно восполнить эту сумму и покрыть бюджет организации, пишет Foreign Policy.

Deutsche Welle
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Foreign Policy: Вашингтон планирует вполовину сократить финансирование ООН (2)

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Белый дом намерен на 50 процентов уменьшить финансовую поддержку ООН и на 54 миллиарда долларов увеличить оборонные расходы, пишет газета Foreign Policy.

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