Foreign Policy: Советского Союза больше нет, но он все еще разваливается

"Распад Советского Союза и создание 15 новых стран в декабре 1991 года изменили мир за ночь", - отмечает Foreign Policy.

"Холодная война и угроза ядерного уничтожения исчезли, и по потерпевшей поражение советской империи распространились демократия и свободные рынки. Конечно, 25 лет спустя события развиваются не так, как прогнозировалось изначально. Под действием сил глобализации страны бывшего СССР мутировали невиданным образом. По всему региону осмелели автократы и укрепилась коррупция. Между тем геополитическая вражда холодной войны возобновилась. Отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на самом низком уровне со времен советской гонки вооружений. А создание новых государств привело к подъему национализма и автократий, которые формируют внешнеполитические решения и непредсказуемо меняют общества", - пишет редакция Foreign Policy во вступлении к заметкам Сергея Плохия, Билла Браудера, Дмитрия Тренина, Наргис Кассеновой, Александера Кули и Андрея Солдатова

"И все-таки значимость этого 25-летия перемен все еще не полностью понята. Почему на самом деле распался Советский Союз и какие уроки упустили творцы политики? Как история повторяется на территориях бывшей сверхдержавы? В поисках ответов журнал Foreign Policy задал вопросы шести экспертам, близко узнавшим регион, занимаясь финансами, научной деятельностью, журналистикой и политикой. Вот невыученные уроки распада Советского Союза", - говорится в статье.

"Советский Союз все еще распадается", - утверждает профессор Гарвардского университета историк Сергий Плохий.

"Распад Советского Союза, как и дезинтеграция прошлых империй, - это скорее процесс, чем событие. И распад последней империи все еще происходит сегодня. Этот процесс не закончился, когда Михаил Горбачев ушел в отставку в рождественский день 1991 года, и его жертвы не сводятся ни к трем погибшим защитникам московского Белого дома в августе 1991 года, ни к тысячам жертв чеченских войн, - говорится в заметке историка. - (...) Продолжающаяся война на востоке Украины - не единственное напоминание о том, что процесс советской дезинтеграции все еще не завершился. Другие такие напоминания - замороженные или полузамороженные конфликты в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе и полунезависимом государстве Чечня".

"Пренебрежение приводит к последствиям", - озаглавлена заметка генерального директора Hermitage Capital Management Билла Браудера, в которой говорится, в частности, о незаконном обогащении "22 российских олигархов" и лично Владимира Путина.

"Когда Советский Союз распался 25 лет назад, мир коллективно вздохнул с облегчением, так как угроза ядерного истребления была практически устранена. Россия превратилась в демократию, и Запад смог перефокусировать свои усилия на поддержание мира и процветания. Однако в процессе маятник качнулся от интенсивного беспокойства по поводу Москвы к невниманию и пренебрежению, - пишет Браудер. - К сожалению, пока Запад игнорировал Россию, она тихо мутировала в нечто гораздо более опасное, чем Советский Союз".

"Идеология не должна руководить внешней политикой", - называется заметка директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, в которой говорится о роли в распаде СССР его имперских амбиций и войны в Афганистане.

"Уроки этого исторического эпизода распространяются, прежде всего, на Российскую Федерацию, преемницу Советского Союза, - указывает Тренин. - Она сразу же отвергла любую государственную идеологию, отказавшись не только от своей мировой империи, но и от земель, традиционно считающихся историческим центром России - например, Украины. Двадцать пять лет спустя, пытаясь снова стать великой мировой державой, Россия понимает, что основать империю под другим именем не выйдет. Вступив в войну в Сирии, Россия также ясно дала понять, что не введет наземные войска, чтобы Сирия не стала другим Афганистаном. Однако эти уроки не следует сводить к постсоветскому пространству. История не повторяется, но рифмуется сама с собой. Вторжение США в Афганистан в 2001 году и в Ирак в 2003 году привели к массовым проектам по строительству национальных государств под маской демократии, обошедшимся в большое количество человеческих жизней и крупные финансовые потери. Военные авантюры за рубежом приводят к разочарованию на родине и потере престижа за границей. А растущий национальный долг - тикающая бомба, которая угрожает самой стабильности государства".

"Россия не может руководить посредством империализма", - озаглавлена заметка директора Центра центральноазиатских исследований в Казахстанском институте менеджмента, экономики и стратегических исследований (Алма-Ата) Наргис Кассеновой.

"Посредством своих альянсов Москва продолжает вести себя, как суверен, а не как первый среди равных членов союза. Когда Запад наложил на Россию санкции из-за ее вмешательства на Украине в 2014 году, Москва ответила собственным набором ответных санкций против европейских продуктов питания. Это было сделано без согласования с Белоруссией, или Казахстаном, или другими членами Евразийского таможенного союза - предшественника Евразийского экономического союза. Россия также провела ракетные удары по Сирии из Каспийского моря осенью 2015 года, не приняв в расчет опасения своего военного союзника и ближайшего партнера Казахстана, которому пришлось в короткий срок перенаправлять авиаперелеты из региона, - указывает Кассенова. - (...) Эта тенденция должна побудить жителей Центральной Азии не забывать уроки начала 1990-х годов. Без совместной идентичности и общей мечты о будущем невозможно построить политическое сообщество или добиться какой бы то ни было значимой экономической интеграции. Центральноазиатским государствам и обществам нужно обдумать свои прошлые и нынешние зависимости и создать для себя идентичности, отдельные от их советской истории и привязанности к России. Через 25 лет жителям Центральной Азии пора отказаться от жертвенности, типичной для колонизированных народов, и по-настоящему принять независимость своих стран".

"Глобализация только обогатила автократов и укрепила их власть", - называется заметка американского политолога Александра Кули, который также обращается к постсоветской истории Центральной Азии.

"После распада Советского Союза внешние наблюдатели часто характеризовали Центральную Азию как отчужденный уголок мира. Однако, не обращая внимания на то, как режимы стратегически использовали офшорные механизмы, банковские счета и финансовых посредников, Запад проигнорировал собственную замешанность во взращивании глобальных сетей, которые поддерживают автократии в Центральной Азии и других частях постсоветского мира".

"Москва все еще жертвует инновациями ради государственной безопасности", - называется заметка российского журналиста, специалиста по российским спецслужбам, сооснователя сайта Agentura.ru Андрея Солдатова.

"6 декабря российский президент Владимир Путин подписал доктрину информационной безопасности [России], придав ей силу закона. В 17-страничном документе изложено, как Кремль воспринимает угрозы со стороны терроризма, зарубежной пропаганды и кибершпионажа, а также содержится призыв к важному изменению - развитию "национальной системы управления российским сегментом сети интернет". Эта доктрина далее указывает, что компании, работающие в сфере телекоммуникации и информационных технологий (ИТ), должны советоваться со спецслужбами, прежде чем вводить новые услуги и продукт, а также что страна должна ликвидировать "зависимость отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий", - указывает Солдатов. - Хотя может показаться, что тем самым Россия ступила на смелый новый путь, все это на самом деле пережитки прошлого - и знак того, что советская история не научила Кремль, как важно принимать технологические перемены. Как и Советский Союз до них, российское правительство и его спецслужбы стремятся ограничивать инновацию из опасения социальных и политических волнений, которые она может принести".