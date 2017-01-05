Focus: Как функционирует "правая сеть" Путина в Европе

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Inopressa
четверг, 5 января 2017 г. 09:51
Незадолго до Рождества стало известно о том, что "Единая Россия" подписала с Австрийской партией свободы соглашение о сотрудничестве. Как сообщило российское информагентство ТАСС, стороны планируют проведение совместных консультаций и обмен информацией по актуальным вопросам. "Эта новость напомнила о советских временах, - комментирует в статье на сайте Focus журналист Борис Райтшустер. - Однако, в отличие от эпохи Брежнева, теперь Москва сотрудничает не с левой, а с правопопулистской партией".
© AP/Scanpix

"Соглашение, подписанное кремлевской партией и АПС, является одним из немногих всплывших доказательств существования феномена, который Запад долго упускал из виду, - пишет Райтшустер. - Речь идет о сети правопопулистких партий, которую плетет Москва. Она охватывает целый спектр европейских партий, начиная с Австрийской партии свободы и "Национального фронта" во Франции, "Альтернативы для Германии", Национал-демократической партии Германии и немецкой "Пегиды" и заканчивая партией "Йоббик" в Венгрии и "Новой силой" и "Лигой Севера" в Италии".

"Москва старается сохранить все в тайне - совсем как в советские времена. Однако очень многие доказательства говорят в пользу того, что всплывшие детали - лишь верхушка айсберга", - уверен Райтшустер. Автор упоминает о кредите, который один из московских банков выдал "Национальному фронту" Марин ле Пен (более 40 млн евро). "Приходится гадать и о том, почему АдГ неожиданно сменила курс на прокремлевский, хотя нет неопровержимых доказательств, что след от миллионных пожертвований и финансовой помощи, которую получает партия, ведет в Москву", - говорится в статье.

Согласно исследованию венгерского аналитического центра Political Capital, проведенному в 2014 году, из 24 влиятельных европейских партий правого толка 15 занимают открытую промосковскую позицию и нацелены на единый курс под руководством Москвы вне пределов Евросоюза, передает автор.

"Впервые новый альянс с Москвой дал о себе знать в ходе украинского конфликта: в марте 2014 года Путин пригласил более 50 политиков из ЕС в качестве "наблюдателей за ходом выборов" на противоречащий нормам международного права крымский "референдум". Не считая четырех представителей Левой партии Германии, все остальные "наблюдатели" были отправых партий", - говорится в статье.

Одной из нитей в сети правых партий является Центр континентального сотрудничества в Мюнхене, пишет Райтшустер. Официально эта неправительственная организация провозглашает цели "освободить Европу от американской гегемонии", а также положить конец замещению исконно европейского населения в ходе массовой миграции на неевропейские народы.

"Не испытывающая финансовых трудностей организация имеет налаженные связи с Москвой - ее глава Юрий Кофнер является председателем Евразийского движения Александра Дугина, одного из идеологов национализма", - пишет Райтшустер. Ненавистник Европы Дугин - частый гость на официальных мероприятиях в Кремле и в эфире российского телевидения - публично признал: "Нас поддерживает пророссийская "пятая колонна" в Европе".

Дугин сотрудничает с человеком, которого считают организатором "правой сети" Москвы в Европе, - с Константином Малофеевым, продолжает Райтшустер. "Православный олигарх" не скрывает, за что он борется: за евразийский союз государств под предводительством России, в котором православная церковь стояла бы на страже порядка", - отмечает журналист. По приглашению Малофеева в Москве побывал один из лидеров АдГ Александр Гауланд, а молодежная организация АдГ сотрудничает с прокремлевским молодежным движением.

"По мнению критиков, у Путина есть две основные причины сотрудничать с партиями правого толка: во-первых, подобное сотрудничество помогает в его попытках расколоть ЕС. Во-вторых, несмотря на то, что многие левые ошибочно считают Путина своим, российские президент придерживается твердых правых, националистических, имперских взглядов - об этом пишет, в частности, французский философ русского происхождения Мишель Эльчатинофф в книге "В голове Путина", - повествует автор.

"Даже если Путин не стоит за успехом правых популистов в Европе, он точно способствует ему и имеет в своем распоряжении множество средств, чтобы их поддержать", - пишет Райтшустер, напоминая, что немецкое правительство, например, опасается активного вмешательства в предвыборную кампанию в Германии в 2017 году по образцу кампании в США: "посредством дезинформации и дискредитации".

Inopressa
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