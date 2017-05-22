Флинн решил не передавать сенату связанные с Россией документы

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bbcrussian.com
понедельник, 22 мая 2017 г. 19:48
Бывший советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн решил не передавать затребованные документы комитету сената, расследующему предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.
Michaelas Flynnas
© Reuters / Scanpix

Сообщается, что Майкл Флинн планирует в понедельник официально воспользоваться Пятой поправкой, позволяющей не свидетельствовать против себя.

Комитет по разведке сената США ведет расследование о возможных связях команды президента США Дональда Трампа с российскими властями.

Непредставление документов после получения повестки может быть признано неуважением к конгрессу, что, в свою очередь, грозит штрафом или лишением свободы.

Флинн подал в отставку в феврале, признав, что дезинформировал руководство о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Две недели назад комитет направил Флинну повестку с требованием представить документы, необходимые для расследования.

Перед этим адвокат Флинна потребовал предоставить иммунитет от несправедливого преследования в обмен на сотрудничество со следователями.

На прошлой неделе председатель комитета сенатор Ричард Бер пожаловался журналистам, что Флинн не сотрудничает со следователями, добавив, что комитет так и не получил четкого ответа, будет ли бывший советник давать показания.

Расследование в отношении Флинна начало также министерство обороны, после того как выяснилось, что бывший советник получил выплаты от иностранных организаций вскоре после ухода из Пентагона.

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