Флинн получил от российских компаний более 50 тысяч долларов

Майкл Флинн, уволенный с должности советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности за попытку утаить связи с властяим России, в течение 2015 года получил от российских компаний более 50 тысяч долларов. Об этом сообщил в четверг, 16 марта, член Комитета по надзору Конгресса США Элайджа Каммингс.

Каммингс, являющийся конгрессменом от Демократической партии, опубликовал документы, согласно которым Флинн получил от российского государственного телеканала RT 45 тысяч долларов за участие в конференции в Москве в декабре 2015 года. Еще два денежных перевода по 11250 долларов каждый ему перечислили авиакомпания "Волга-Днепр" и дочерняя компания разработчика антивирусных программ Kaspersky Lab.

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника Трампа 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что он, не имея соответствующих полномочий, по телефону обсуждал санкции Вашингтона с послом РФ Сергеем Кисляком. Затем Флинн ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса, заявив ему, что никогда не обсуждал с Кисляком проблему санкций против Москвы.