Флинн получил от российских компаний более 50 тысяч долларов

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Deutsche Welle
пятница, 17 марта 2017 г. 10:10
Российский гостелеканал RT выделил экс-советнику Трампа по нацбезопасности 45 тысяч долларов за участие в конференции, еще по 11250 долларов ему перечислили авиакомпания и Kaspersky Lab.
© AFP/Scanpix

Майкл Флинн, уволенный с должности советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности за попытку утаить связи с властяим России, в течение 2015 года получил от российских компаний более 50 тысяч долларов. Об этом сообщил в четверг, 16 марта, член Комитета по надзору Конгресса США Элайджа Каммингс.

Каммингс, являющийся конгрессменом от Демократической партии, опубликовал документы, согласно которым Флинн получил от российского государственного телеканала RT 45 тысяч долларов за участие в конференции в Москве в декабре 2015 года. Еще два денежных перевода по 11250 долларов каждый ему перечислили авиакомпания "Волга-Днепр" и дочерняя компания разработчика антивирусных программ Kaspersky Lab.

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника Трампа 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что он, не имея соответствующих полномочий, по телефону обсуждал санкции Вашингтона с послом РФ Сергеем Кисляком. Затем Флинн ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса, заявив ему, что никогда не обсуждал с Кисляком проблему санкций против Москвы.

Deutsche Welle
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Флинн получил от российских компаний более 50 тысяч долларов
Российский гостелеканал RT выделил экс-советнику Трампа по нацбезопасности 45 тысяч долларов за участие в конференции, еще по 11250 долларов ему перечислили авиакомпания и Kaspersky Lab.
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