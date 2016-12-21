Финский эксперимент: всем взрослым — по 560 евро в месяц базового дохода

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NEWSru.com
среда, 21 декабря 2016 г. 11:05
В Финляндии по жребию выбрали первых участников эксперимента по получению базового дохода — безусловной выплаты, которая заменит пособие по безработице, но будет выплачиваться даже работающим гражданам. Об этом со ссылкой на данные пенсионного ведомства Kela сообщает Yle.
© Shutterstock nuotr.

Предполагается, что всего в эксперименте будут участвовать 175 тысяч человек в возрасте 25-58 лет, получившие пособие по безработице в ноябре 2016 года. В Kela по жребию выбрали 2000 человек, которые в течение двух лет будут получать 560 евро в месяц — по меркам Финляндии со средней зарплатой свыше 3000 евро это скромная сумма.

Базовый доход не влияет на другие социальные пособия. Однако те, кто будут получать базовый доход, в течение двух лет не будут получать пособия по безработице. 560 евро — это средний размер пособия по безработице после вычета налогов.

Таким образом, в ходе эксперимента уровень доходов безработных останется почти неизменным. Цель эксперимента — выяснить, побуждает ли дополнительный доход в размере 560 евро принять работу, в том числе низкооплачиваемую.

Разница по сравнению с пособием по безработице в том, что нашедший работу сохраняет базовый доход. А в случае с пособием по безработице он должен учитывать, что, устроившись на работу, лишится его. Это приводит к тому, что безработные не желают принимать предложения о временной работе, теряя право на пособия.

По условиям эксперимента выплата базового дохода будет прекращена, если участник станет получать пособие по уходу за детьми дома, переедет за границу или начнет службу в армии. Участие в эксперименте является обязательным, отмечает Yle. Он стартует в начале следующего года.

Концепция безусловного (базового) дохода исходит из того, что все совершеннолетние граждане получают одинаковую базовую сумму вместо соцвыплат, независимо от занятости и экономической ситуации. Частичное введение такой модели подразумевает, что в дополнение к нему при необходимости могут выплачиваться социальные пособия. Среди современных экономистов сторонником гарантированного дохода как замены социальных пособий является Милтон Фридман, создатель теории рыночного капитализма.

В начале июня граждане Швейцарии на референдуме высказались против введения выплаты гарантированного дохода в 2600 долларов в месяц.

NEWSru.com
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