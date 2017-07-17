Финны побили рекорд по количеству одновременно купающихся голышом

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NEWSru.com
понедельник, 17 июля 2017 г. 17:10
Финляндия, по всей видимости, стала мировым рекордсменом по количеству одновременно ныряющих в воду обнаженных людей. В минувшую субботу, 15 июля, толпа из 789 человек в едином порыве окунулась в холодную воду гавани в районе Линнунлахти города Йоэнсуу.
© Instagram

Подтверждение от представителей Книги рекордов Гиннесса пока не поступило, пишет newsru.com

Несколькими неделями ранее организаторы музыкального фестиваля Ilosaarirock пригласили всех купивших билеты на мероприятие принять участие в необычной акции, сообщает Yle. Планировалось собрать тысячу голых ныряльщиков, побив тем самым рекорд Австралии, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.

Коллективное ныряние было запланировано на два часа дня во второй день фестиваля. Несмотря на то что в субботу все билеты на мероприятие были раскуплены, перед самым началом акции всего несколько сотен человек пришли раздеваться и облачаться в специальные зеленые шапочки, чтобы нырнуть.

Но в решающий момент вмешалась сама судьба, отмечает Yle: выглянуло солнце, спровоцировав толпу на оголение. В результате общее количество участников акции возросло до 789, что больше на трех человек по сравнению с предыдущим рекордом, поставленным на пляже города Перт в Австралии 8 марта 2015 года.


По данным организаторов фестиваля, пловцы должны были оставаться в воде на протяжении пяти минут, чтобы побить рекорд. За 30 секунд до окончания акции толпа спонтанно затянула национальный гимн Финляндии, которая в этом году празднует столетие своей независимости.

В купании голышом приняли участие не только жители Йоэнсуу. Некоторые приехали из других уголков страны, чтобы пять минут простоять в ледяной воде без одежды и в зеленой шапочке. "Это не первое наше купание голыми. Мы усердно тренировались всю весну", - рассказал Генри Хейлала, приехавший на восток страны из города Эспоо в столичном регионе.

По данным радиостанции Radio Rock, организаторы фестиваля Ilosaarirock ждут подтверждения рекорда от команды Книги рекордов Гиннесса. В 2015-м и 2016 годах в Финляндии также предпринимались попытки собрать рекордное число голых пловцов, но оба раза удавалось привлечь лишь около трехсот участников.

NEWSru.com
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