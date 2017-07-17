Финны побили рекорд по количеству одновременно купающихся голышом

Подтверждение от представителей Книги рекордов Гиннесса пока не поступило, пишет newsru.com

Несколькими неделями ранее организаторы музыкального фестиваля Ilosaarirock пригласили всех купивших билеты на мероприятие принять участие в необычной акции, сообщает Yle. Планировалось собрать тысячу голых ныряльщиков, побив тем самым рекорд Австралии, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.

Коллективное ныряние было запланировано на два часа дня во второй день фестиваля. Несмотря на то что в субботу все билеты на мероприятие были раскуплены, перед самым началом акции всего несколько сотен человек пришли раздеваться и облачаться в специальные зеленые шапочки, чтобы нырнуть.

Но в решающий момент вмешалась сама судьба, отмечает Yle: выглянуло солнце, спровоцировав толпу на оголение. В результате общее количество участников акции возросло до 789, что больше на трех человек по сравнению с предыдущим рекордом, поставленным на пляже города Перт в Австралии 8 марта 2015 года.





По данным организаторов фестиваля, пловцы должны были оставаться в воде на протяжении пяти минут, чтобы побить рекорд. За 30 секунд до окончания акции толпа спонтанно затянула национальный гимн Финляндии, которая в этом году празднует столетие своей независимости.

В купании голышом приняли участие не только жители Йоэнсуу. Некоторые приехали из других уголков страны, чтобы пять минут простоять в ледяной воде без одежды и в зеленой шапочке. "Это не первое наше купание голыми. Мы усердно тренировались всю весну", - рассказал Генри Хейлала, приехавший на восток страны из города Эспоо в столичном регионе.

По данным радиостанции Radio Rock, организаторы фестиваля Ilosaarirock ждут подтверждения рекорда от команды Книги рекордов Гиннесса. В 2015-м и 2016 годах в Финляндии также предпринимались попытки собрать рекордное число голых пловцов, но оба раза удавалось привлечь лишь около трехсот участников.