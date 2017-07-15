Финляндия запретила "зеленых человечков"

 (80)
rus.delfi.ee
суббота, 15 июля 2017 г. 16:30
Президент Финляндии Саули Ниинистё закрепил своей подписью изменения в законах о территориальном наблюдении и в уголовном законодательстве. Изменения касаются военных без знаков различия и вступили в силу сегодня.
Sirų kariai su rusų karių "žaliųjų žmogeliukų" uniformomis

Благодаря нововведениям, финские власти смогут действовать более эффективно в тех случаях, когда безопасности в стране угрожает группа военных без знаков различия, передает Yle.

Согласно закону, под группой военных без знаков различия подразумеваются военные, которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства. Эти военные организованы, оснащены или вооружены.

Закон предусматривает для таких групп абсолютный запрет на въезд в страну и пребывание в стране. Нарушение запрета будет наказываться в соответствии с Уголовным кодексом.

Таких военных называют ”зелtными человечками”. Термин отсылает к зелёной форме в российской армии. Одетые в зелtную форму военные без знаков различия использовались на Украине и во время аннексии Крыма.

В министерстве обороны целью изменений называют обеспечение территориальной неприкосновенности Финляндии, а также обновление законодательства для того, чтобы оно лучше соответствовало изменившейся ситуации в мире и давало возможность реагировать на новые угрозы.

rus.delfi.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

The Times: Связанные с РФ хакеры атаковали энергосети Великобритании (18)

The Times: Связанные с РФ хакеры атаковали энергосети Великобритании
Киберпреступники действовали через ирландское Управление по поставкам электроэнергии, пытаясь вывести из строя часть систем, обеспечивающих энергией ряд областей Северной Ирландии, пишет британское издание.

Финляндия запретила "зеленых человечков" (80)

Sirų kariai su rusų karių žaliųjų žmogeliukų uniformomis
Президент Финляндии Саули Ниинистё закрепил своей подписью изменения в законах о территориальном наблюдении и в уголовном законодательстве. Изменения касаются военных без знаков различия и вступили в силу сегодня.

Умерла первая женщина-лауреат "нобелевки по математике" (2)

Maryam Mirzakhani
В США скончалась иранский математик Мариам Мирзахани, ставшая три года назад первой в истории женщиной - лауреатом Филдсовской премии, самой престижной премии по математике. Поскольку Нобелевская премия математикам не вручается, Филдсовскую премию часто называют "Нобелевской премией для математиков".

Парламент Польши наделил себя правом назначать судей (2)

Парламент Польши наделил себя правом назначать судей
Парламент Польши принял законопроект, наделяющий депутатов и министра юстиции правом назначать судей без консультаций с представителями судебной системы.

В Пентагоне заявили о рисках при покупке Турцией российских ЗРК С-400 (24)

В Пентагоне заявили о рисках при покупке Турцией российских ЗРК С-400
Глава Пентагона Джеймс Мэттис предупредил о рисках при закупке Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Он напомнил, что российские ЗРК не совместимы с техникой НАТО, членом которого является Турция. Впрочем, он также указал, что страна была в своем праве, принимая такое решение
Facebook друзья
Rambler's Top100