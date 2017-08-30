Финляндия получила приглашение наблюдать за учениями "Запад-2017"

По словам представителя министерства обороны Финляндии Янне Хелина, финнов приглашают в обе страны, и Финляндия, скорее всего, направит на учения своих наблюдателей, сообщает YLE.
Ранее военный альянс НАТО критиковал Россию за отсутствие открытости, так как российская сторона не направила специального приглашения для миссии наблюдателей.
Учения пройдут в сентябре, и в них, по официальным данным, примут участие около 13 тысяч военнослужащих.
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