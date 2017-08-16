Financial Times: США и КНДР поворачиваются к России в поиске посредника

"Хотя отношения между США и Россией плохи, Вашингтон начал приглядываться к Москве с точки зрения ее способности оказать влияние на Пхеньян", — полагают авторы статьи.

"Можно увидеть, как США тестируют доступ России к Северной Корее и возможности российского влияния на нее, — сказал один западный дипломат. — В марте-апреле (госсекретарь США) Тиллерсон испытывал доступ и влияние Китая, а теперь испытываются эти возможности России".

Авторы статьи напоминают, что в текущем месяце Тиллерсон упомянул Китай и Россию вместе как страны, у которых есть "очень хорошие открытые каналы коммуникации" с Пхеньяном. "Надеюсь, что они смогут использовать свое влияние — а я думаю, что у них есть влияние на этот режим, — чтобы убедить его начать диалог", — заявил Тиллерсон.

"США ждут, будет ли положительный ответ от Пхеньяна, а также выясняют, насколько велико влияние России с точки зрения возможности привести Северную Корею за стол переговоров", — сказал вышеупомянутый неназванный дипломат.

"Однако американские ожидания, что Россия сможет стать ключевым игроком в улаживании этого кризиса, вызывают скепсис в Москве, — говорится в статье. — По словам российских экспертов, поддержка Россией, наряду с Китаем, последних санкций, наложенных на Северную Корею Совбезом ООН, подорвала то немногое влияние на бывшего союзника, какое оставалось у Москвы".

Журналистки поясняют, что 17 лет назад Россия заключила с Северной Кореей договор о дружбе без положения об оказании Пхеньяну поддержки в случае военного нападения — взамен советско-северокорейского договора о союзе, в котором это положение было.

"Северная Корея давно умерила свои ожидания в отношении нас. По крайней мере, они не будут обвинять нас или делать мишенью сердитой риторики, — сказал Андрей Сухинин, бывший посол России в Пхеньяне. — Однако в самых последних заявлениях Северной Кореи Россия впервые критикуется впрямую — за то, что прогнулась под США и поддержала Вашингтон".

Сухинин "добавил, что благодарность, публично выраженная президентом США Дональдом Трампом Китаю и России за поддержку последней резолюции СБ ООН, была особенно некстати", говорится в статье. "Если это продолжится, (Северная Корея может) отдалиться и от нас тоже, — сказал Сухинин. — Они чувствуют себя изолированными и в ответ на это расширяют свою ядерную программу".