Филиппинское судно перед столкновением с эсминцем США резко сменило курс

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Deutsche Welle
суббота, 17 июня 2017 г. 17:01
Контейнеровоз ACX Crystal свернул вправо в районе полуострова Идзу. Японские суда и авиация продолжают поисковую операцию.
© Reuters / Scanpix

Филиппинский контейнеровоз ACX Crystal резко свернул вправо приблизительно за час до того, как стали поступать первые сообщения о его столкновении с американским эсминцем USS Fitzgerald в 100 километрах от берегов Японии. Об этом в субботу, 17 июня, сообщил японский общественный телеканал NHK World со ссылкой на бортовые записи судна.

Смена курса произошла к юго-востоку от полуострова Идзу около 01:30 субботы по местному времени (19:30 мск пятницы).

После инцидента ACX Crystal сначала двигался на восток, а спустя 30 минут развернулся на 180 градусов и вернулся на место происшествия.
Поиски семи американских моряков, пропавших без вести в результате столкновения, продолжаются. В операции задействованы японские суда и авиация.

Несколько членов экипажа USS Fitzgerald, включая командира судна, получили ранения. Его состояние оценивается как стабильное. Команда контейнеровоза в составе 20 человек не пострадала. Причины ЧП уточняются. По данным Береговой охраны Японии, в районе происшествия всегда наблюдается оживленное движение судов.

Deutsche Welle
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