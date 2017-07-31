Филиппинский мэр, обвиненный в связях с наркомафией, убит полицией

bbcrussian.com
понедельник, 31 июля 2017 г. 16:42
Мэр филиппинского города, обвиненный президентом Родриго Дутерте в связях с торговцами наркотиками, застрелен во время полицейской облавы.
© AFP / Scanpix

Рейнальдо Пароджиног, мэр города Озамис на острове Минданао, был убит вместе с женой и 10 другими людьми. Полиция предъявила ему ордер на арест, но он оказал сопротивление.

По словам официальных лиц, охранники мэра открыли огонь по полицейским, пришедшим с обыском к нему в дом.

Более семи тысяч человек убиты с тех пор, как Дутерте объявил войну наркоторговле в июле 2016 года.

"Пароджиног, если помните, присутствует в списке президента Дутерте среди людей, участвующих в незаконной наркоторговле", - сказал представитель президента.

Сторона Пароджинога, однако, отрицает, что в полицейских кто-либо стрелял.

В перестрелке также был убит брат мэра. Дочь, занимавшая пост вице-мэра города, взята под стражу. Ей предъявлено обвинение в правонарушении, связанном с наркотиками, сообщила полиция.

Из дома градоначальника полицейские изъяли винтовки, деньги и наркотики, сообщил глава местной полиции.

Пароджиног - уже третий филиппинский мэр, убитый в ходе жесткого преследования властями наркоторговцев.

Эта борьба сделала президента популярным среди филиппинцев, однако вызвала осуждение среди правозащитных организаций.

Дутерте приступил к своим обязанностям больше года назад. В его предвыборной кампании звучал лозунг с обещанием истребить десятки тысяч человек, чтобы остановить наркоторговлю на Филиппинах.

Ранее в этом месяце законодатели большинством голосов проголосовали за продление режима военного положения на Минданао для борьбы с вооруженным исламистским подпольем.
Дутерте говорил, что продление военного положения необходимо для подавления исламистского сопротивления, однако его оппоненты считают, что таким оборазом он пытается закрепить собственную власть.

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