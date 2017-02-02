Фийона призвали отказаться от борьбы за пост президента Франции

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bbcrussian.com
четверг, 2 февраля 2017 г. 16:15
Ряд членов партии "Республиканцы" призвали кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона отказаться от участия в гонке.
Francois Fillonas
© Sipa/Scanpix

Прокуратура проводит в отношении Фийона предварительное расследование по подозрению в растрате государственных средств.

Ранее французское издание Canard Enchaine сообщило, что супруга кандидата Пенелоп Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая в качестве помощника мужа в парламенте. Однако, по данным журналистов, им не удалось найти хоть кого-нибудь, кто бы помнил, что жена Фийона работала в парламенте. Газета предположила, что Пенелоп Фийон платили из денег, которые предназначались ее мужу как депутату от департамента Сарта на севере Франции.

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В четверг по телевидению должны показать интервью 10-летней давности, в котором супруга Фийона говорит, что никогда не работала парламентским помощником мужа.

Сам Фийон настаивает на том, что его жена Пенелоп работала его помощником, а не просто получала зарплату в 7 тысяч евро.

Несмотря на то, что политик попросил свою партию дать ему две недели на то, чтобы доказать свою невиновность, некоторые из республиканцев уже призвали Фийона отказаться от борьбы за президентское кресло. Тем не менее, многие члены партии считают, что отказ Фийона от борьбы может создать опасную политическую ситуацию в стране.

Депутат от "Республиканцев" Жоэль Гаррьё-Мэйлам говорит, что если Фийон откажется от борьбы за пост главы государства, ситуация станет тревожной.

"Я боюсь, что это может привести ко второму туру, в котором встретятся Марин Ле Пен от Национального фронта - а это второй Трамп или, может быть, еще хуже - и Эммануэль Макрон [независимый кандидат]. Он [Макрон], конечно, очаровательный человек, очень хороший, но у него нет никакого плана, у него нет никакого опыта, или только опыт работы в правительстве Олланда, результаты работы которого известно как отразились на экономике", - заявил однопартиец Фийона.

Сам Фийон после публикации в Canard Enchaine обвинил журналистов в "неуважении и женоненавистничестве". Позже он обнародовал заявление, согласно которому он будет сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы "как можно скорее установить правду".

Фийон считается лидером президентской гонки во Франции. Он - член правоцентристского Союза за народное движение, сумевший на внутрипартийных выборах обойти лидера партии Николя Саркози и стать кандидатом в президенты на выборах весной 2017 года.

В 1981 году, в возрасте 27 лет, Фийон был избран в парламент, став самым молодым членом Национального собрания Франции.

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