Фийон заявил, что за его дорогие костюмы платил некий друг

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bbcrussian.com
понедельник, 13 марта 2017 г. 11:55
Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон признал, что за его дизайнерские костюмы, стоящие тысячи долларов, заплатил один из его друзей.
Francois Fillonas
© AFP / Scanpix

Имя друга Фийон не назвал.

Ранее французская еженедельная газета Journal du Dimanche сообщила, что одежду Фийону предоставляет модный парижский портной Арни. Среди них - два костюма стоимостью более 13 тысяч долларов. Эти костюмы, по данным издания, были оплачены чеком в феврале.

Во Франции установлен лимит в размере 5 тысяч долларов, которые частные лица могут пожертвовать кандидатам в президенты в ходе избирательных кампаний.

Избирательную кампанию кандидата от республиканцев существенно пошатнул финансовый скандал: Фийона подозревают в том, что он устроил на работу собственную жену и платил ей зарплату за услуги, которые она на самом деле не оказывала.

Сам Фийон и его жена отрицают все обвинения.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля. Основные соперники Фийона - центрист Эмануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен.

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