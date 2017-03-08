Фийон "забыл" упомянуть крупный кредит в декларации

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Deutsche Welle
среда, 8 марта 2017 г. 10:40
Кандидат в президенты Франции Фийон не занес в декларацию кредит на 50 тысяч евро. Политик утверждает, что просто забыл о своей задолженности.
Francois Fillonas
© Sipa/Scanpix

Кандидат на пост президента Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон не упомянул в декларации об имуществе один из полученных кредитов. Политик получил беспроцентный кредит в размере 50 тысяч евро в 2013 году, пишет в среду, 8 марта, газета Le Canard Enchaîné.

По словам адвоката Фийона, сам кандидат в президенты заявил ведущим расследование, что упомянуть об этом кредите он просто забыл. При этом представитель кредитора указал, что кредит Фийона был выплачен, передает агентство AFP.

Во Франции депутаты и сенаторы должны информировать не только о своих доходах и имуществе, но также и о своих задолженностях.

В конце января 2017 года та же газета Le Canard Enchaîné сообщила, что Фийон, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену на должность своей ассистентки.

В результате Пенелопа Фийон как сотрудница аппарата парламента за 15 лет получила около 800 тысяч евро, как утверждается, не выполняя при этом никакой работы.

Представитель Франсуа Фийона заявил в ответ на публикацию, что тот действовал в соответствии с законом, и назвал схемы трудоустройства депутатами супругов обычной практикой.

Deutsche Welle
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Кандидат в президенты Франции Фийон не занес в декларацию кредит на 50 тысяч евро. Политик утверждает, что просто забыл о своей задолженности.
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