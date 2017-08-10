ФБР провело обыск в доме экс-главы штаба Трампа Манафорта

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bbcrussian.com
четверг, 10 августа 2017 г. 15:35
Сотрудники ФБР провели обыск в доме Пола Манафорта, возглавлявшего предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, сообщили американские СМИ.
© Reuters-Scanpix

Федеральные агенты, как сообщается, изъяли документы и другие материалы еще 26 июля - через день после того, как Манафорт добровольно встретился с сотрудниками комитета по разведке сената США.

Манафорту пришлось покинуть команду Трампа за несколько месяцев до голосования. Поводом для ухода Манафорта из штаба в августе 2016 года стали сообщения американских СМИ о его связи с пророссийской Партией регионов на Украине.

ФБР ведет сразу несколько расследований о возможном вмешательстве России в прошлогодние выборы президента США.

Глава отдела расследований ФБР Роберт Мюллер вышел из дома Манафорта в штате Вирджиния с несколькими документами, сообщает Washington Post.

За день до обыска Манафорт выступил перед комиссией конгресса, расследующей предположительное вмешательство России в выборы 2016 года.

По мнению обозревателей, ордер на обыск был выдан, чтобы Манафорту ничего не оставалось, кроме как отдать все документы, затребованные большим жюри.

Пресс-секретарь Манафорта Джейсон Малони подтвердил американским СМИ, что федеральные агенты "провели обыск в одном из домов Манафорта".
"Манафорт постоянно сотрудничает с правоохранительными органами, а также со всеми серьезными расследованиями, и в этом случае тоже", - отметил он.

Пока неясно, какие именно документы были изъяты из дома Манафорта.
Ранее он передал документы в юридический комитет сената, а также в комитеты по разведке сената и конгресса, касающиеся их расследований в отношении России.

Как сообщается, это записи, сделанные во время встречи сына Дональда Трампа и российского адвоката Натальи Весельницкой в ходе их встречи в Нью-Йорке в 2016 году.

Как следует из электронных писем Трампа-младшего, он согласился на встречу и пригласил Манафорта в обмен на обещание предоставить компрометирующие сведения о сопернице Трампа в президентской гонке Хиллари Клинтон.

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