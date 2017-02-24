ФБР отказалось опровергнуть сообщения о связях команды Трампа с Россией по просьбе Белого дома

В то же время представители Белого дома заявили, что запрос о публичном опровержении был направлен в спецслужбу только после того, как представители ФБР дали понять, что сомневаются в достоверности информации о связях команды Трампа с Россией, которая была обнародована газетой The New York Times и CNN 14 февраля.

Как отмечает CNN, прямое обращение Белого дома в ФБР нарушает установленную процедуру и противоречит действующему десятилетнему запрету на взаимодействия с Бюро по вопросам текущих расследований.

Согласно данным источников, сперва глава аппарата Белого дома Райнс Прибус обратился с просьбой об опровержении сообщений к заместителю главы ФБР Эндрю Маккейбу. Встреча Прибуса с Маккейбом состоялась на следующий день после выхода статьи в NYT. Позднее Прибус встретился с Маккейбом еще раз, и на этой встрече присутствовал директор ФБР Джеймс Коми, который и отклонил просьбу Белого дома, сославшись на нарушение установленных процедур и тот факт, что речь идет о продолжающемся расследовании.

Напомним, в публикации NYT утверждалось, что соратники президента США Дональда Трампа, которые входили в его избирательный штаб, до выборов в США контактировали с сотрудниками российских разведывательных служб. Как сообщили изданию четыре действующих и бывших американских чиновника, записи телефонных разговоров и перехваченные звонки свидетельствуют о том, что члены президентской кампании Трампа и другие лица из его окружения неоднократно вступали в контакты с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в течение предвыборного года. При этом с российской стороны в телефонных переговорах участвовали не только представители спецслужб, но и члены правительства.

19 февраля Белый дом выпустил опровержение этой информации. Тогда Прибус сообщил журналистам, что разведывательное сообщество на самом высоком уровне заверило, что "публикация не только недостоверна, но и является значительным преувеличением".

Сведения NYT комментировали и в России. Так, руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов заявил, что спецслужба "не комментирует подобные бездоказательные утверждения СМИ". Экс-глава ФСБ Николай Ковалев заявлял, что контакты были бы бессмысленны, так как люди Трампа отстаивают американские интересы.