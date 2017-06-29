ФБР опросило сотрудников "Лаборатории Касперского" в США

 (23)
bbcrussian.com
четверг, 29 июня 2017 г. 08:44
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели беседы с несколькими сотрудниками компании кибернетической безопасности "Лаборатория Касперского", проживающими в США.
© Reuters/Scanpix

Представители компании подтвердили это, но ФБР от комментариев отказалось.

Как отмечают американские СМИ, неясно, имеет ли отношение опрос работников "Лаборатории Касперского" к проводимому расследованию вмешательства России в ход президентских выборов в США.

В мае в ходе дачи показаний перед сенатским комитетом по разведке некоторые высшие руководители спецслужб США заявили, что ими изучался факт использования правительственными чиновниками программного обеспечения от "Лаборатории Касперского".

Как отмечается, у представителей конгресса вызвало беспокойство то, что данные программы могли быть использованы для хакерских атак на американские компьютерные системы и что "Лаборатория Касперского" имеет связи с российской разведкой.

Основатель компании Евгений Касперский в сети Reddit заявил, что готов предстать перед сенатом США и развеять эти опасения.

При этом, он и ранее неоднократно заявлял, что его фирма не имеет связей ни с одним государством и все подозрения об использовании программ компании в шпионских целях не имеют под собой основания.

В США конгресс и ФБР сейчас ведут расследование попыток России повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году с целью помешать Хиллари Клинтон стать главой государства.

Кремль последовательно отрицал подобное вмешательство, однако американские спецслужбы единодушно заявляли, что не сомневаются в том, что оно было.

В частности, связанных с Кремлем хакеров обвиняют во взломе почтовых ящиков функционеров Демократической партии и публикации похищенной переписки с целью компрометации Клинтон.

Расследование также изучает версию о сговоре предвыборного штаба Трампас российским руководством.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

ФБР опросило сотрудников "Лаборатории Касперского" в США (23)

ФБР опросило сотрудников Лаборатории Касперского в США
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели беседы с несколькими сотрудниками компании кибернетической безопасности "Лаборатория Касперского", проживающими в США.

В Донбассе при подрыве автомобиля погиб полковник СБУ (76)

Фото СБУ
В Константиновском районе Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей погиб полковник Службы безопасности Украины Юрий Возный. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести, сообщается на сайте СБ Украины.

ПАСЕ призывает Белоруссию остановить строительство БелАЭС (73)

ПАСЕ призывает Белоруссию остановить строительство БелАЭС
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время пленарной сессии в Страсбурге во вторник приняла резолюцию "Ситуация в Беларуси", в которой призывает остановить строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Расходы на оборону стран НАТО вырастут в 2017 году на 4,3% (22)

Jens Stoltenberg
В 2017 году члены НАТО потратят на оборону на 4,3 процента больше, чем годом ранее. Больше денег стали тратить Канада и страны Европы, их расходы вырастут на 12 миллиардов долларов.

Глава Пентагона: Путин создает неприятности за рубежом (92)

Jamesas Mattisas
Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе лекции в немецком университете обвинил президента России Владимира Путина в создании "неприятностей за рубежом", добавив, что эта практика вряд ли поможет народу России "вновь обрести надежду".
Facebook друзья
Rambler's Top100