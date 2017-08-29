Facebook ужесточил борьбу с фейками

Ранее Facebook уже запретил рекламу постов, которые, по оценке независимых экспертов, содержат недостоверные данные. Таким образом социальная сеть борется с распространением фейков.
Facebook в начале 2017 года объявил о начале кампании по борьбе с дезинформацией на фоне общественной критики.
В итоге руководство социальной сети решило теснее сотрудничать с новостными редакциями и одновременно принимать собственные меры по борьбе с фейками.
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