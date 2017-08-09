Facebook создает второй центр по борьбе с интернет-ботами в Германии

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Deutsche Welle
среда, 9 августа 2017 г. 15:33
Руководство крупнейшей в мире социальной сети Facebook планирует значительным образом увеличить число сотрудников в Германии, занимающихся удалением противоречащих закону и оскорбительных постов и комментариев, а также фейковой информации.
© Shutterstock

В немецком городе Эссене осенью откроется второй центр по борьбе с интернет-троллями, в котором будут работать 500 человек, сообщила американская компания в среду, 9 августа, в Берлине.

В первом подобном центре, действующем с 2015 года в Берлине, в настоящее время расширяется штат сотрудников. Их число планируется увеличить до 700.

"Мы осознаем свою ответственность и будем и далее прилагать все усилия в борьбе с противозаконным контентом", - заявил директор Facebook по Центральной Европе Мартин Отт.

Facebook реагирует на новый закон

Таким образом руководство соцсети отвечает на изменение немецкого законодательства. В соответствии с утвержденным в июне бундестагом законом, интернет-платформы должны теперь быстрее реагировать на появление подстрекательских высказываний и заведомо ложной информации и удалять ее. При явном нарушении закона это должно происходить в течение 24 часов, в менее ясных случаях – в течение одной недели. В противном случае им грозят денежные штрафы размером до 5 миллионов евро. Кроме того администраторы соцсетей должны раз в полгода опубликовывать список стертых сообщений.

Критики этого закона указывают на то, что интернет-компании тем самым получили возможность самостоятельно трактовать законодательство. Кроме того, они опасаются, что теперь, чтобы избежать штрафов, будет удаляться больше контента, чем необходимо.

Между тем Facebook усиливает борьбу с интернет-ботами не только в Германии. Число сотрудников по всему миру, проверяющих содержание страниц в соцсети, будет увеличено с 4500 до 7500, пишет dpa.

Deutsche Welle
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