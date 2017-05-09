Facebook опубликовал инструкцию по выявлению фейковых новостей

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bbcrussian.com
вторник, 9 мая 2017 г. 16:40
Компания Facebook разместила на правах рекламы в The Guardian, The Daily Telegraph и The Times инструкцию по обнаружению фейковых новостей.
© Shutterstock

Компания составила список советов по выявлению недостоверных новостей:

- Относитесь к заголовкам скептически;

- Внимательно смотрите на URL;

- Ищите первоисточник;

- Обращайте внимание на странное форматирование;

- Обращайте внимание на фотографии;

- Проверяйте даты;

- Проверяйте доказательства;

- Ищите другие сообщения по теме;

- Не шутка ли эта история?

- Некоторые фейковые материалы — намеренная сатира.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о планах борьбы с фальшивыми новостями перед выборами в Великобритании.

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