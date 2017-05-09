Facebook опубликовал инструкцию по выявлению фейковых новостей

Компания Facebook разместила на правах рекламы в The Guardian, The Daily Telegraph и The Times инструкцию по обнаружению фейковых новостей.
Компания составила список советов по выявлению недостоверных новостей:
- Относитесь к заголовкам скептически;
- Внимательно смотрите на URL;
- Ищите первоисточник;
- Обращайте внимание на странное форматирование;
- Обращайте внимание на фотографии;
- Проверяйте даты;
- Проверяйте доказательства;
- Ищите другие сообщения по теме;
- Не шутка ли эта история?
- Некоторые фейковые материалы — намеренная сатира.
Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о планах борьбы с фальшивыми новостями перед выборами в Великобритании.