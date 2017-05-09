Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о планах борьбы с фальшивыми новостями перед выборами в Великобритании.

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Компания Facebook разместила на правах рекламы в The Guardian, The Daily Telegraph и The Times инструкцию по обнаружению фейковых новостей.

Facebook опубликовал инструкцию по выявлению фейковых новостей Компания Facebook разместила на правах рекламы в The Guardian, The Daily Telegraph и The Times инструкцию по обнаружению фейковых новостей.

Прокуратура Турции потребовала для Гюлена 3623 пожизненных срока Турецкие прокуроры потребовали приговорить исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в подготовке военного переворота, к 3 623 пожизненным заключениям и еще к 2 923 годам тюрьмы.

Германия: по делу о подготовке теракта задержан еще один офицер бундесвера Правоохранительные органы Германии задержали во вторник, 9 мая, в Келе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) 27-летнего старшего лейтенанта бундесвера Максимилиана Т., подозреваемого в причастности к подготовке теракта. Об этом сообщило онлайн-издание Spiegel Online со ссылкой на неназванные информированные источники.

США отсрочили решение о выходе из Парижского соглашения по климату После активных попыток мирового сообщества убедить США не отказываться от участия в Парижском соглашении по климату Вашингтон отсрочил решение о выходе из этого договора.