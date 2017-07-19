Евросоюз вступился за "Свидетелей Иеговы" в России

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Deutsche Welle
среда, 19 июля 2017 г. 10:21
Евросоюз сожалеет, что Верховный суд РФ подтвердил свое решение о ликвидации всех зарегистрированных организаций "Свидетелей Иеговы" . Об этом во вторник, 18 июля, сообщила Европейская служба внешних связей.
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© DELFI / Kiril Čachovskij

"Свидетели Иеговы", как и все другие религиозные организации, должны иметь право на мирную свободу собраний, гарантированную конституцией России, а также международными обязательствами РФ и мировыми стандартами прав человека", - подчеркивают в ведомстве, отвечающем за внешнюю политику ЕС.

Накануне Верховный суд России оставил в силе вынесенное им ранее решение о признании организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы" экстремистской и запрете ее деятельности.

Имущество центра будет конфисковано в пользу государства, а за отказ от выполнения решения суда адептам движения грозит уголовная ответственность.

Deutsche Welle
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