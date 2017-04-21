Евросоюз вступился за "Свидетелей Иеговы" в России

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Deutsche Welle
пятница, 21 апреля 2017 г. 19:00
"Свидетели Иеговы" должны иметь те же права, что и другие религиозные организации в РФ, уверены в службе внешних связей ЕС.
Vėliava
© DELFI / Domantas Pipas

Евросоюз сожалеет, что Верховный суд РФ признал организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, что дает возможность начать судебное преследование ее членов за исполнение "религиозных актов". Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила Европейская служба внешних связей.

"Свидетели Иеговы", как и все другие религиозные организации, должны иметь право на мирную свободу собраний, гарантированную конституцией России, а также международными обязательствами РФ и мировыми стандартами прав человека", - подчеркивают в ведомстве, отвечающем за внешнюю политику ЕС.

В четверг, 20 апреля, Верховный суд РФ заявил о немедленном прекращении деятельности управленческого центра организации и всех ее 395 отделений в РФ, а также передаче имущества государству. "Свидетели Иеговы" еще могут обжаловать это постановление в течение 30 суток.

Deutsche Welle
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