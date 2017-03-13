Евросоюз продлил на полгода санкции против россиян

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bbcrussian.com
понедельник, 13 марта 2017 г. 15:50
Совет Европейского Союза объявил о продлении на полгода индивидуальных санкций против российских граждан, которых в совете считают причастными к аннексии Крыма и развязыванию вооруженного конфликта на востоке Украины.
© DELFI / Domantas Pipas

В настоящее время под индивидуальные санкции попадают 150 человек и 37 компаний, говорится в пресс-релизе совета ЕС.

В санкционный список Евросоюза входят, в частности, миллиардеры Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук, бизнесмены Константин Малофеев и Николай Шамалов, а также депутаты Госдумы и члены Совета Федерации Сергей Железняк, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий и другие.

Персональные санкции предполагают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов, размещенных на территории ЕС.

ЕС начал вводить санкции против России в 2014 году в связи с аннексией Крыма и конфликтом на юго-востоке Украины, причастность в котором Москва отрицает.

В марте 2014 года были введены индивидуальные ограничительные меры "в связи с действиями, направленными против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

С тех пор список попавших под санкции чиновников и бизнесменов неоднократно расширялся. Последний раз индивидуальные санкции продлевались в сентябре прошлого года, тогда в черном списке было 146 человек и 37 компаний.

Помимо индивидуальных санкций, ЕС ввел экономические санкции против России. Они будут действовать как минимум до 31 июля 2017 года.

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