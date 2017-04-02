Евросоюз поможет Колумбии, пострадавшей от наводнения

Около 300 жителей города Мокоа на юго-западе Колумбии погибли в результате накрывшего его селевого потока. Более 400 человек числятся пропавшими без вести.

Европейский Союз заявил о готовности помочь властям Колумбии, пострадавшей от наводнения и селя. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному урегулированию Христос Стилианидис в воскресенье, 2 апреля, выступили со специальным заявлением. В нем говорится, что "Европейский Союз, близкий партнер Колумбии, готов оказать любую помощь, которая может потребоваться в это трудное время".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил глубокое сочувствие родным и близким погибших, а также всему народу Колумбии. Он пожелал спасателям "сил и успеха в их тяжелой миссии в этой экстремальной ситуации".

В результате селевого потока и наводнения на юго-западе Колумбии, по последним данным: погибли 283 человека. Число раненых превысило 200 человек, более 400 человек числятся пропавшими без вести. Более 40 тысяч жителей города Мокоа - столицы департамента Путумайо остаются без света и воды. В Мокоа разрушены десятки домов, мосты, повреждены коммуникации, нарушено транспортное сообщение.

Причиной стихийного бедствия стали проливные дожди в предгорьях Анд. Протекающие в этом районе реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вышли из берегов, что и вызвало селевой поток. На поиски пропавших без вести и ликвидацию последствий схода оползней направлены более 1000 спасателей. Доступ к пострадавшим районам сильно затруднен из-за разрушенных мостов и поврежденных дорог.