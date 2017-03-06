Евросоюз одобрил строительство АЭС в Венгрии

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Deutsche Welle
понедельник, 6 марта 2017 г. 18:15
Евросоюз устранил препятствие на пути российско-венгерских планов по модернизации АЭС "Пакш-2". Государственные инвестиции в проект получили одобрение в Брюсселе.
© Reuters / Scanpix

Европейский союз дал зеленый свет российско-венгерскому проекту постройки двух новых энергоблоков атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии. "Во время нашего расследования венгерское правительство взяло на себя ряд обязательств, которые позволяют нам разрешить эти инвестиции в рамках правил ЕС о государственных инвестициях", - отметила в понедельник, 6 марта, европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер в специальном сообщении Еврокомиссии.

Таким образом Еврокомиссия признала, что Венгрия собирается инвестировать в модернизацию АЭС государственные средства, но в данном случае это не противоречит линии Евросоюза по поддержанию конкуренции на внутренних рынках.

Российские деньги

О готовности полностью профинансировать строительство в объеме 12,5 млрд евро в начале февраля заявил президент РФ Владимир Путин. Для этого, по его словам, нужно изменить условия соглашения, заключенного в 2014 году. Нынешнее соглашение предусматривает выдачу Россией Венгрии 10-миллиардного кредита, составляющего 80 процентов стоимости проекта.

Решение о получении российским "Росатомом" контракта на строительство двух новых реакторов АЭС венгерские власти приняли, не проводя тендер.

Будапешт стремится развивать экономические связи с Москвой, несмотря на санкции ЕС, введенные после российской аннексии украинского полуострова Крым начала вооруженного конфликта в Донбассе. На февральской встрече с Путиным венгерский президент Виктор Орбан осудил санкции ЕС в отношении РФ, назвав их "модой на антироссийскую политику".

Deutsche Welle
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