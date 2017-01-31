Европейский суд счел законным отказ в убежище пособникам террористов

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Deutsche Welle
вторник, 31 января 2017 г. 19:00
Европейский суд постановил, что страны ЕС вправе отказывать в предоставлении убежища пособникам террористов.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Европейский суд в Люксембурге во вторник, 31 января, постановил, что страны Евросоюза вправе отказывать в предоставлении убежища не только организаторам и исполнителям терактов, но и их пособникам.

Высшая судебная инстанция ЕС вынесла соответствующий вердикт в связи с делом подданного Марокко, который в 2010 году обратился к властям Бельгии за получением убежища, уточняет epd.

Мужчина был приговорен к шести годам тюремного заключения за содействие террористической деятельности. Он, в частности, оказывал помощь при переправке нелегалов в Ирак и снабжении их фальшивыми паспортами. Марокканец подал заявление на соискание убежища в Бельгии, поскольку опасался, что марокканские власти включат его в список радикальных исламистов. Его заявка была отклонена, однако позднее Государственный совет Бельгии - высший административный суд и юридический совещательный орган при правительстве - обратился в Европейский суд для проверки вердикта на соответствие правовым нормам ЕС.

В ответ на запрос высшая судебная инстанция в Люксембурге, в частности, уточнила, что отказ в получении убежища может распространяться на лиц, участвующих в "вербовке, организации, транспортировке и оснащении" преступных элементов, имеющих отношение к совершению, планированию и подготовке терактов.

Deutsche Welle
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