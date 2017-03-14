Европейский суд признал законным запрет хиджабов на работе

Это первое его решение о демонстрации религиозных символов на рабочем месте. Решения Европейского суда обжалованию не подлежат.

"Введение внутреннего распорядка, запрещающего ношение видимых аттрибутов, выражающих политические, религиозные или философские взгляды, не является прямой дискриминацией", - говорится в решении суда.

При этом если в компании нет запрета на ношение религиозных атрибутов, то потворство клиентам, не желающим, чтобы их обслуживали работники в хиджабах, уже будет являться дискриминацией со стороны работодателя, постановил суд.

Поводом для судебного разбирательства стал иск бельгийки Самиры Ашбиты, которая работала секретарем в одной из местных компаний, пока ее не уволили за появление на работе в мусульманском головном платке. Ашбита посчитала, что ее права были ущемлены и подала иск.

В ряде европейских стран в общественных местах запрещена мусульманская одежда, закрывающая лицо. В прошлом году во Франции запретили закрывающие все тело купальники "буркини".