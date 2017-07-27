Европейский суд подтвердил обязанность Венгрии и Словакии принимать беженцев

Все страны ЕС должны выполнять соглашение о перераспределении нелегальных мигрантов, говорится в экспертизе, подготовленной в Люксембурге.

Спустя два года после того как в Европу устремился мощный поток беженцев, Европейский суд подтвердил действующие правила ЕС по приему нелегальных мигрантов. В распределении беженцев должны участвовать все страны ЕС, включая Венгрию и Словакию, говорится в заключении суда в Люксембурге, обнародованном в среду, 26 июля.

Автор экспертизы, генеральный адвокат Ив Бо рекомендовал суду отклонить иски Будапешта и Братиславы против решения ЕС, обязывающего страны сообщества принимать беженцев. Бо отклонил все аргументы истцов. По его мнению, у касающегося перераспределения беженцев соглашения имеются достаточные правовые основания, и в процессе его принятия, вопреки заявлениям Словакии и Венгрии, не было допущено ошибок. Кроме того, оно "действенно и соразмерным образом" помогает Италии и Греции урегулировать кризис, связанный с наплывом беженцев, говорится в документе.

Официальное решение суда по этим искам ожидается осенью. Как отмечает dpa, в большинстве случаев судьи в Люксембурге следуют рекомендациям авторов подобных экспертиз.

Решение о перераспределении беженцев между странами ЕС было принято в сентябре 2015 года. Венгрия и Словакия, а также Чехия и Румыния проголосовали против, однако большинство стран Евросоюза его поддержали.

В тот же день Европейский суд разъяснил понятие "нелегальное пересечение границы", являющееся одним из главных пунктов европейского законодательства по приему беженцев. Он отклонил жалобу одного сирийца и двух афганских семей, которые в 2015 и 2016 годах прибыли на территорию ЕС, перейдя через границу Хорватии. Власти этой страны, не справлявшиеся с потоком беженцев, организовали транспортировку мигрантов в Словению, где сириец подал ходатайство о предоставлении убежища. Афганские семьи из Словении уехали дальше в Австрию и подали свои документы там.

Словенские и австрийские власти отказались принимать ходатайства и отправили беженцев обратно в Хорватию. Нелегалы в свою очередь сочли, что они оказались в этих странах легально, поскольку хорватские власти помогли им с дальнейшим путешествием. Европейский суд признал правильность действий Вены и Любляны. В этом случае также действует регламент ЕС по приему беженцев "Дублин-III", подчеркнули судьи.

Принятый в 2013 году регламент "Дублин-III" предписывает рассмотрение ходатайства по предоставлению убежища в той стране, через которую нелегальный мигрант въехал на территорию ЕС. В Евросоюзе идет дискуссия о справедливости этого правила, поскольку тем самым Центральная Европа оказывается фактически закрытой для беженцев, а основную нагрузку принимают на себя страны, находящиеся на границах ЕС.