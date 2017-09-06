Европейский суд отверг требования отменить систему миграционных квот

Венгрия не приняла ни одного мигранта со времени вступления в силу два года назад европейской системы квот по размещению мигрантов, которая должна была снизить давление на такие страны, как Греция и Италия, куда устремлялась основная масса прибывающих в Европу мигрантов.
В рамках этой системы было принято всего 28 тысяч мигрантов, хотя в момент ее утверждения предполагалось, что она охватит до 160 тысяч человек.
Венгрия, Словакия, Чехия и Румыния голосовали против введения квот. Однако европейские власти в Люксембурге заявили, что введенная система квот является обязательной для всех членов ЕС, независимо от того, голосовали ли они за нее. Венгрия должна была принять 1294 беженца, Словакия - 802.
На сегодняшний день Словакия приняла лишь около десятка беженцев.
Обратившись с исками в Европейский суд правосудия, Венгрия и Словакия утверждали, что при принятии системы квот были допущены процедурные нарушения, и что квоты не являются адекватной мерой в ответ на миграционный кризис.
Судебные власти обеих стран заявляли, что система квот усиливает опасность исламского терроризма и представляет собой угрозу для их однородных в этническом отношении обществ.
Их иски были поддержаны Польшей, где к власти пришло правое правительство.
Однако теперь они отвергнуты высшей судебной инстанцией ЕС, в решении которой говорится: "Суд отвергает иски, представленные Словакией и Венгрией, в отношении временного механизма обязательного размещения беженцев, обратившихся с просьбой об убежище".
"Этот механизм помогает Греции и Италии справляться с последствиям миграционного кризиса 2015 года и является пропорциональной мерой".
Решение суда окончательное и не подлежит апелляции.
Венгрия, Польша и Чехия могут также столкнуться с судебными мерами со стороны Европейской комиссии в связи с неисполнением ими обязательной программы размещения беженцев.
Европейская комиссия может возбудить в ЕСП иски о неисполнении и потребовать выплаты значительных штрафов.
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