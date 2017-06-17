Европейские и мировые политики отдают дань заслугам Гельмута Коля

Европейские и мировые политики скорбят в связи со смертью бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля (Helmut Kohl) и выражают соболезнования его семье. "Гельмут Коль наполнил европейский дом жизнью - не только из-за того, что он возводил мосты с Запада на Восток, но и потому, что он никогда не прекращал разрабатывать новые, улучшенные планы для будущего Европы", - заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Глава Европейского совета Дональд Туск назвал Коля "другом и государственным деятелем, который помог воссоединить Европу", а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - "воплощением единой Германии в единой Европе". Президент Франции Эмманюэль Макрон охарактеризовал Гельмута Коля как "первопроходца единой Германии и немецко-французской дружбы". С уходом Коля сообщество теряет "крупнейшего европейца", считает Макрон.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев, тесно сотрудничавший с Колем в конце 1980-х годов, заявил, что экс-канцлер был "личностью, несомненно, выдающейся, которая оставит заметный след в германской, европейской и мировой истории".

Трамп выразил соболезнования гораздо позже других

Дональд Трамп во время своего выступления в Маймаи никак не отреагировал на смерть Гельмута Коля, посвятив свою почти получасовую речь другим темам. Однако президент США все же обнародовал официальное заявление по поводу кончины бывшего канцлера ФРГ и выразил соболезнования - как подчеркивает агентство dpa, значительно позже, чем многие другие главы государств и правительств. По словам Трампа, Коль был не только "другом и союзником Соединенных Штатов 16 решающих лет, в течение которых он руководил Федеративной Республикой Германия", но также "сторонником объединенной Европы и трансатлантических связей".

На смерть Коля отреагировали и два экс-президента США, Джордж Буш-старший и Билл Клинтон. Первый подчеркнул, что Гельмут Коль "ненавидел войну, но еще больше ненавидел тоталитаризм", а Клинтон - что Коль был вынужден "давать ответ на один из самых важных вопросов своего времени" и его ответ был "правильным".