Европарламент возглавил бывший пресс-секретарь Берлускони

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NEWSru.com
среда, 18 января 2017 г. 08:01
Европейский парламент на первом в 2017 году заседании избрал нового председателя. Им стал итальянский консервативный политик Антонио Тайани, бывший пресс-секретарь Сильвио Берлускони. Тайани заявил, что хочет стать представителем для всего Европарламента, включая малые фракции, передает DW.
Antonio Tajani
© Reuters/ Scanpix

За Тайани на заседании 17 января проголосовал 351 парламентарий, тогда как его соперника, итальянского социал-демократа Джанни Питтеллу, поддержали 282 депутата.

Тайани перед заседанием заявил, что отказался от выходного пособия в размере двух миллионов евро, которые положены ему как экс-еврокомиссару по промышленности и предпринимательству."Я считаю совершенно несправедливым получать это пособие в ситуации, когда столько европейских граждан испытывают страдания", - цитирует его РИА "Новости".

Покинувший пост глава Европарламента Мартин Шульц объявил в ноябре об уходе с этого поста. Он решил возглавить в Германии избирательный список Социал-демократическую партию Германии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

Юрист по образованию, Антонио Тайани - бывший пресс-секретарь скандально известного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, член консервативной партии Берлускони Forza Italia ("Вперед, Италия"). В Европарламенте работает с 1994 года, а с 2014-го занимает пост одного из 14 зампредседателей законодательного органа ЕС. Политик заявил, что хочет стать "президентом, который строит мосты". Тайяни заверяет, что, в отличие от Мартина Шульца, он будет не только выражать личное мнение, но и представлять весь парламент ЕС, включая его малочисленные фракции.

NEWSru.com
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Antonio Tajani
Европейский парламент на первом в 2017 году заседании избрал нового председателя. Им стал итальянский консервативный политик Антонио Тайани, бывший пресс-секретарь Сильвио Берлускони. Тайани заявил, что хочет стать представителем для всего Европарламента, включая малые фракции, передает DW.
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