Европарламент возглавил бывший пресс-секретарь Берлускони

Европейский парламент на первом в 2017 году заседании избрал нового председателя. Им стал итальянский консервативный политик Антонио Тайани, бывший пресс-секретарь Сильвио Берлускони. Тайани заявил, что хочет стать представителем для всего Европарламента, включая малые фракции, передает DW.

За Тайани на заседании 17 января проголосовал 351 парламентарий, тогда как его соперника, итальянского социал-демократа Джанни Питтеллу, поддержали 282 депутата.

Тайани перед заседанием заявил, что отказался от выходного пособия в размере двух миллионов евро, которые положены ему как экс-еврокомиссару по промышленности и предпринимательству."Я считаю совершенно несправедливым получать это пособие в ситуации, когда столько европейских граждан испытывают страдания", - цитирует его РИА "Новости".

Покинувший пост глава Европарламента Мартин Шульц объявил в ноябре об уходе с этого поста. Он решил возглавить в Германии избирательный список Социал-демократическую партию Германии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

Юрист по образованию, Антонио Тайани - бывший пресс-секретарь скандально известного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, член консервативной партии Берлускони Forza Italia ("Вперед, Италия"). В Европарламенте работает с 1994 года, а с 2014-го занимает пост одного из 14 зампредседателей законодательного органа ЕС. Политик заявил, что хочет стать "президентом, который строит мосты". Тайяни заверяет, что, в отличие от Мартина Шульца, он будет не только выражать личное мнение, но и представлять весь парламент ЕС, включая его малочисленные фракции.