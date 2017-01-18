Европарламент возглавил бывший пресс-секретарь Берлускони

За Тайани на заседании 17 января проголосовал 351 парламентарий, тогда как его соперника, итальянского социал-демократа Джанни Питтеллу, поддержали 282 депутата.
Тайани перед заседанием заявил, что отказался от выходного пособия в размере двух миллионов евро, которые положены ему как экс-еврокомиссару по промышленности и предпринимательству."Я считаю совершенно несправедливым получать это пособие в ситуации, когда столько европейских граждан испытывают страдания", - цитирует его РИА "Новости".
Покинувший пост глава Европарламента Мартин Шульц объявил в ноябре об уходе с этого поста. Он решил возглавить в Германии избирательный список Социал-демократическую партию Германии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.
Юрист по образованию, Антонио Тайани - бывший пресс-секретарь скандально известного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, член консервативной партии Берлускони Forza Italia ("Вперед, Италия"). В Европарламенте работает с 1994 года, а с 2014-го занимает пост одного из 14 зампредседателей законодательного органа ЕС. Политик заявил, что хочет стать "президентом, который строит мосты". Тайяни заверяет, что, в отличие от Мартина Шульца, он будет не только выражать личное мнение, но и представлять весь парламент ЕС, включая его малочисленные фракции.