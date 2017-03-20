Европарламент: Россия пытается дестабилизировать обстановку в Сербии

По его мнению, ЕС должен противодействовать этому.

Москва наращивает влияние в Сербии — стране-кандидате на вступление в Евросоюз, утверждает председатель комитета Европарламента по внешней политике Дэвид Макаллистер.

"Россия сознательно проводит в Сербии стратегию дестабилизации. Это повод для серьезного беспокойства", — заявил немецкий политик в интервью немецкой газете Die Welt.

По словам Макаллистера, представляющего партию Христианско-демократический союз (ХДС), "Москва пытается оказать массированное влияние на СМИ, некоторых политиков, а также на гражданское общество в Сербии".

Несмотря на то, что ЕС — крупнейший инвестор в Сербии — намеревается вложить около 1,5 млрд евро финансовой помощи в период до 2020 года в развитие реформ и сербской экономики, "в то же время Россия воспринимается сербским обществом как самый главный союзник", подчеркнул евродепутат.

"Балканы — это регион повышенной взрывоопасности, где в результате безответственных действий в кратчайшие сроки могут вновь оживиться конфликты, которые давно считаются преодоленными", — отметил Макаллистер.

По его мнению, Брюсселю необходимо "при помощи сербских политиков и гражданского общества сделать свою полезную деятельность еще более наглядной".

Открытым остается вопрос, насколько широко может вести Белград переговоры с Москвой.

В мае 2014 года заключила с РФ договор о "стратегическом партнерстве", включающий пункты об обмене разведывательной информацией и совместных военных учениях.

Официальным кандидатом на вступление в ЕС Сербия является с 2012 года.