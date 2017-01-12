Европарламент решает, считать ли роботов "электронной личностью"

Европейский парламент намерен вынести на голосование подробный свод правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами.

Европарламентарии ясно дали понять, что, по их мнению, мир стоит на пороге новой промышленной революции роботов.

Европейские законодатели решат, следует ли наделять будущих роботов статусом "электронной личности".

Как рекомендует представленный в Европарламент отчет, разработчики роботов должны гарантировать, что в каждом из них будет предусмотрено устройство, позволяющее при необходимости отключить все его функции.

Пользователи роботов должны быть избавлены от риска или страха получить физические или психологические травмы, отмечается в отчете.

Отчет предполагает, что роботы, боты, андроиды и прочие формы искусственного интеллекта способны начать новую промышленную революцию, которая затронет все сферы общества.

Новое поколение роботов потенциально может привести к практически безграничному благоденствию.

Вместе с тем возникают вопросы о самой природе труда в будущем и о том, не будут ли страны-члены ЕС обязаны ввести минимальный безусловный доход из-за того, что роботы отнимут у людей многие рабочие места.

Проблемы взаимоотношений людей и роботов связаны с такими понятиями как человеческое достоинство (особенно там, где речь идет о роботах, занимающихся уходом за людьми), охрана частной жизни и физическая безопасность людей, если роботизированные системы откажут или же будут взломаны хакерами.

Отчет прогнозирует, что через несколько десятилетий искусственный интеллект по своим возможностям превзойдет человеческий.

Если к этому не подготовиться, интеллектуальное превосходство машин может серьезно усложнить задачу контроля людей над своими собственными творениями. Возможно, проблематичной станет даже способность людей оставаться хозяевами своей судьбы и гарантировать выживание вида.

Отчет обращается к научной фантастике - трем обязательным правилам для роботов, впервые сформулированным американским писателем Айзеком Азимовым в 1942 году в рассказе "Хоровод".

Эти правила предписывают основы поведения роботов, обладающих самосознанием.

Эти законы будут обращены к разработчикам, производителям и операторам роботов, поскольку их невозможно напрямую перевести в цифровой код, управляющий машиной.

Эти правила, известные как Три закона роботехники, гласят:

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые отдает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону.

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам.

Отчет отмечает также, что исследования в области роботехники должны вестись с учетом основных прав и интересов человека.

От разработчиков могут потребовать регистрировать своих роботов и предоставлять доступ к исходному коду при расследовании несчастных случаев или нанесенного роботами материального ущерба.

Возможно, что разработчикам также понадобится получать разрешение комиссии по научной этике при разработке новых видов роботов.

Отчет призывает к созданию европейского агентства по роботам и искусственному интеллекту, которое сможет проводить экспертизу в технической и этической сферах, а также в области регулирования взаимоотношений робота и человека.

Отчет также рассматривает возможность введения юридической ответственности в сфере роботехники и предполагает, что уровень ответственности должен быть пропорционален уровню инструкций, полученных роботом, а также уровню его автономности.

"Чем выше у робота возможности обучения или автономии, тем ниже должна быть ответственность других сторон. Чем дольше длится процесс обучения робота, тем выше ответственность его учителя", - утверждают авторы отчета.

Производители и владельцы роботов в будущем, возможно, будут обязаны иметь страховку, покрывающую ущерб, который может нанести их робот.

Если депутаты Европарламента проголосуют за этот законопроект, он будет направлен парламентам стран-членов ЕС для дальнейшего обсуждения и поправок.

Только после этого он может обрести силу закона Евросоюза.