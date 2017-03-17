Европарламент проголосует за безвизовый режим для Украины

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Deutsche Welle
пятница, 17 марта 2017 г. 16:15
5 апреля будут проведены дебаты, а 6 апреля депутаты проголосуют за внесение Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования при въезде в ЕС.
Europos Parlamentas
© Reuters / Scanpix

Вопрос о либерализации визового режима для граждан Украины будет обсуждаться в Европарламенте 5 - 6 апреля. Это следует из программы работы законодательного органа ЕС, опубликованной на сайте парламента.

Согласно документу 5 апреля будут проведены дебаты по проекту законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования при въезде в ЕС. А 6 апреля депутаты проголосуют по этому вопросу. После чего соответствующий закон должен принять Евросовет.

Ранее, 2 марта, послы государств-членов Евросоюза одобрили неофициальное соглашение, касающееся либерализации визового режима с Украиной, которое было достигнуто 28 февраля Европарламентом и Советом ЕС.

Что изменится для украинцев

Граждане Украины получат возможность "въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам". Для въезда на территорию ЕС украинцам будет необходимо иметь биометрические паспорта. Как и в случае с Грузией, безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах Евросоюза.

Безвизовый режим между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после публикации соответствующего документа в "Официальном журнале" ЕС. Как заявил ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, безвизовый режим для граждан Украины может быть введен до июня 2017 года.

Deutsche Welle
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Европарламент проголосует за безвизовый режим для Украины (34)

Europos Parlamentas
5 апреля будут проведены дебаты, а 6 апреля депутаты проголосуют за внесение Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования при въезде в ЕС.
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