Европарламент призвал освободить Алексея Навального

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Deutsche Welle
четверг, 6 апреля 2017 г. 16:46
Европарламент призвал власти России освободить известного оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к административному аресту за организацию массовых несанкционированных митингов против коррупции в РФ.
Aleksejus Navalnas
© AFP / Scanpix

В резолюции, принятой в четверг, 6 апреля, депутаты осудили арест Навального и призвали российские власти отменить "политически мотивированные обвинения" против всех задержанных и обеспечить соблюдение основных прав на свободу слова и мирные собрания.

В документе отмечается, что в антикоррупционных акциях 26 марта, организованных фондом Навального, участвовали от 33 до 93 тысяч человек более чем в 80 городах России. Европарламент выразил поддержку инициативе Навального по борьбе с коррупцией и осудил "непрекращающиеся попытки заставить его замолчать".

Евродепутаты призвали Комиссию ЕС и страны-члены Евросоюза принять меры против любых попыток отмывания денег внутри ЕС и послать "мощный совместный сигнал" о важной роли прав человека в отношениях между Евросоюзом и Россией.

В своей резолюции парламентарии также выразили сомнение в независимости и беспристрастности юридических институтов в РФ и призвали их выполнять свои обязанности без учета политического давления. Они подчеркнули, что российские власти должны прекратить притеснения, в том числе на юридическом уровне, журналистов, политических оппонентов и активистов гражданского общества и в полном объеме уважать закон и международные обязательства по защите прав человека.

Deutsche Welle
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