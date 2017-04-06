Европарламент призвал освободить Алексея Навального

В резолюции, принятой в четверг, 6 апреля, депутаты осудили арест Навального и призвали российские власти отменить "политически мотивированные обвинения" против всех задержанных и обеспечить соблюдение основных прав на свободу слова и мирные собрания.

В документе отмечается, что в антикоррупционных акциях 26 марта, организованных фондом Навального, участвовали от 33 до 93 тысяч человек более чем в 80 городах России. Европарламент выразил поддержку инициативе Навального по борьбе с коррупцией и осудил "непрекращающиеся попытки заставить его замолчать".

Евродепутаты призвали Комиссию ЕС и страны-члены Евросоюза принять меры против любых попыток отмывания денег внутри ЕС и послать "мощный совместный сигнал" о важной роли прав человека в отношениях между Евросоюзом и Россией.

В своей резолюции парламентарии также выразили сомнение в независимости и беспристрастности юридических институтов в РФ и призвали их выполнять свои обязанности без учета политического давления. Они подчеркнули, что российские власти должны прекратить притеснения, в том числе на юридическом уровне, журналистов, политических оппонентов и активистов гражданского общества и в полном объеме уважать закон и международные обязательства по защите прав человека.