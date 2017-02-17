Европарламент одобрил создание армии ЕС

 (36)
bbcrussian.com
пятница, 17 февраля 2017 г. 07:25
Европейский парламент одобрил резолюцию, предложенную экс-премьером Бельгии и ответственным за переговоры о "брексите" Ги Верхофстадтом, об усилении централизации Европейского союза и создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии.
Guy Verhofstadtas
© AFP/Scanpix

Верхофстадт поддерживают федерализацию ЕС в противовес, как он говорит, националистам-протекционистам.

За резолюцию проголосовали 283 евродепутата при 269 голосах против и 83 воздержавшихся.

Одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора ЕС.

Бельгийский политик считает, что внутри Евросоюза необходимо отдавать приоритет решению большинства стран, не дожидаясь одобрения всех членов ЕС по тому или иному вопросу.

Как отмечают корреспонденты, по сути Верхофстадт предлагает ограничение или даже полную ликвидацию права стран-членов Европейского союза отказываться от выполнения коллективных решений.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, однако, заявил, что изменение основополагающих договоров ЕС сейчас не является приоритетом.

В этом году Евросоюз ожидают выборы во Франции, Германии и Нидерландах - в каждой из этих стран опросы показывают, что популисты-евроскептики могут рассчитывать на значительную поддержку населения.

Так, лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен убеждена, что решение британцев покинуть Евросоюз спровоцирует эффект домино по всей Европе.

Ги Верхофстадт возглавляет либеральный блок в Европарламенте и считается лидером европейских федералистов, которые выступают за расширение и укрепление союза.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Директор ЦРУ отрицает утаивание от Трампа секретной информации (1)

Naujasis CŽV vadovas Mike Pompeo
Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что его ведомство снабжает президента США Дональда Трампа самой полной разведывательной информацией и не скрывает от него никаких данных.

Европарламент одобрил создание армии ЕС (36)

Guy Verhofstadtas
Европейский парламент одобрил резолюцию, предложенную экс-премьером Бельгии и ответственным за переговоры о "брексите" Ги Верхофстадтом, об усилении централизации Европейского союза и создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии.

MH17: Хмурый из доклада Bellingcat отрицает причастность (43)

MH17: Хмурый из доклада Bellingcat отрицает причастность
Человек, которому посвящен доклад Bellingcat "Идентификация Хмурого" и который, согласно этому докладу, организовал доставку на восток Украины установки "Бук", сбившей малайзийский лайнер МН17, полностью отрицает свою причастность к трагедии.

Тиллерсон - Лаврову: Россия должна выполнять свои обязательства (12)

Тиллерсон - Лаврову: Россия должна выполнять свои обязательства
США не исключают возможности сотрудничества с Россией, но будут отстаивать собственные интересы, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Запад на распутье: Мюнхенская конференция в роли навигатора (5)

Joe Bidenas
К Мюнхенской конференции по безопасности в этом году приковано особое внимание — это первая встреча мировых лидеров с новой администрацией США. Издание Deutsche Welle — об ожиданиях и истории форума.
Facebook друзья
Rambler's Top100