Европарламент одобрил безвизовый режим для Грузии

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bbcrussian.com
четверг, 2 февраля 2017 г. 14:20
Депутаты Европарламента на пленарном заседании в четверг проголосовали за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран Шенгенской зоны.
© Reuters/Scanpix

Как сообщают информагентства, большинство парламентариев поддержали это решение, однако депутаты от Британии и Голландии посчитали его преждевременным.

Евродепутаты также отметили, что в случае выявления каких-либо нарушений ЕС задействует механизм по приостановлению безвизового режима.

"Поздравляю! Это действительно исторический день!", - написал в своем "Твиттере" премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Теперь отмену виз для граждан Грузии предстоит одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале Евросоюза.

На сессии 2 февраля депутаты Европарламента одобрили также введение безвизового режима для Косово.

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