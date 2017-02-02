Европарламент одобрил безвизовый режим для Грузии

Как сообщают информагентства, большинство парламентариев поддержали это решение, однако депутаты от Британии и Голландии посчитали его преждевременным.

Евродепутаты также отметили, что в случае выявления каких-либо нарушений ЕС задействует механизм по приостановлению безвизового режима.

"Поздравляю! Это действительно исторический день!", - написал в своем "Твиттере" премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Теперь отмену виз для граждан Грузии предстоит одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале Евросоюза.

На сессии 2 февраля депутаты Европарламента одобрили также введение безвизового режима для Косово.