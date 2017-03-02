Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

Следственные органы Франции начали расследование в отношении Ле Пен после того как в декабре 2015 года она разместила в своем микроблоге три снимка, на которых боевики ИГ (группировка запрещена в России и других странах) убивают заложников, среди которых - американский журналист Джеймс Фоули.

Парламентский иммунитет Лн Пен гарантировал ей защиту от уголовного преследования, однако решение парламентариев означает, что теперь против нее можно возбуждать уголовные дела.

Согласно французскому законодательству, публикация подобных снимков может караться тюремным сроком до трех лет или штрафом в размере 75 тыс. евро.

Марин Ле Пен, возглавляющая крайне правую партию "Национальный фронт", считается одним из фаворитов предвыборной гонки.

Ле Пен обещает, что в случае победы на президентских выборах сократит взаимодействие с органами Евросоюза и попытается выйти из еврозоны, вернув своей стране франк в качестве национальной валюты.

Кроме того, Ле Пен выступает за вывод вооруженных сил страны из-под командования НАТО, ограничение иммиграции (в том числе из стран, населенных в основном мусульманами) и ограничение легальной миграции, в том числе из других стран ЕС.

Первый тур выборов президента Франции запланирован на 23 апреля.