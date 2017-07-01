Европа прощается с объединившим Германию Гельмутом Колем

NEWSru.com
суббота, 1 июля 2017 г. 13:55
Европа в субботу прощается с объединившим Германию Гельмутом Колем - "канцлером немецкого единства", который умер 16 июня. Под его началом объединились ГДР и ФРГ, и во время акта прощания ему отдадут дань памяти самые заметные европейские политики современности и недавнего прошлого. Россию представляет премьер Дмитрий Медведев.
© Reuters / Scanpix

Общеевропейская официальная церемония прощания с государственным деятелем проводится впервые в истории Европейского Союза, отмечает DW. Церемонию принимает здание Европарламента в Страсбурге. Подготовку к церемонии и ее саму подробно освещает в своем Twitter корреспондент DW Бернд Томас Рейгерт: утром он сфотографировал книгу для памятных записей, постамент для гроба с телом, трибуну, с которой будут выступать политики.

ТАСС около 12:30 по Москве сообщает, что Медведев поднялся в траурную комнату, где находится гроб с телом бывшего федерального канцлера, и почтил его память минутой молчания. Вслед за главой правительства попрощаться с Колем зашла вдова первого президента РФ Наина Ельцина. Затем премьер РФ оставил запись в книге соболезнований.

Церемония в Европарламенте должна занять около двух часов. Запланированы выступления федерального канцлера Германии Ангелы Меркель председателя Европарламента Антонио Таяни, главы Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего президента США Билла Клинтона, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Ожидается прибытие лидеров стран Евросоюза, а также президента Украины Петра Порошенко. Не смог приехать в Страсбург экс-президент СССР Михаил Горбачев - помешало здоровье.

После церемонии в Страсбурге гроб с телом покойного будет доставлен в Германию вертолетом. Он приземлится вблизи Людвигсхафена, после чего гроб по Рейну либо наземным путем отвезут к собору города Шпайер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Здесь состоится панихида и прощание с воинскими почестями, затем тело экс-канцлера захоронят на городском кладбище.

Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в городе Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Коль был избран федеральным канцлером Германии 1 октября 1982 года в связи с вотумом недоверия тогдашнему федеральному канцлеру Гельмуту Шмидту. В 1989 году после падения Берлинской стены Коль выступил с инициативой о воссоединении ФРГ и ГДР, которое произошло в октябре 1990 года.

Медведев прибыл в Страсбург вместе с вдовой Ельцина

Премьер РФ Дмитрий Медведев прибыл в субботу в Страсбург для участие в церемонии прощания с бывшим федеральным канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

На одном самолете с главой правительства по личному приглашению семьи Коль прилетела вдова первого президента РФ Наина Ельцина, передает "Интерфакс".

NEWSru.com
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