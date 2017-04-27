Еврокомиссия разработала общие социальные нормы для всех членов ЕС

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Deutsche Welle
четверг, 27 апреля 2017 г. 07:48
После нескольких лет работы над текстом, Еврокомиссия в среду, 26 апреля, представила своего рода социальную хартию под названием "Европейские основы социальных прав", состоящую из трех глав и 20 пунктов. В документе закрепляются права жителей ЕС на образование, равные возможности, поддержку в поиске работы, справедливые зарплаты и льготы.
EC
© Shutterstock nuotr.

В Еврокомиссии признают, что в ряде перечисленных пунктов нет ничего нового, однако надеются, что этот документ, не имеющий к тому же обязательного характера, подтолкнет страны, входящие в ЕС, а в особенности — в еврозону, принять общеевропейские социальные принципы. Это одна из инициатив Еврокомиссии в рамках процесса унификации социальных стандартов внутри Евросоюза.

Агентство AFP отмечает, что документ является попыткой бороться с обвинениями правопопулистских партий в том, что политика Брюсселя идет вразрез с социальными обязательствами. "Нам необходимо вновь завоевать доверие людей", — заявила комиссар ЕС по социальным вопросам Марианна Тиссен. Рост правого популизма — одна из основных причин, по которым в Евросоюзе напряженно следят за ходом президентской кампании во Франции и других странах ЕС.

Deutsche Welle
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EC
После нескольких лет работы над текстом, Еврокомиссия в среду, 26 апреля, представила своего рода социальную хартию под названием "Европейские основы социальных прав", состоящую из трех глав и 20 пунктов. В документе закрепляются права жителей ЕС на образование, равные возможности, поддержку в поиске работы, справедливые зарплаты и льготы.
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