Еврокомиссия разработала общие социальные нормы для всех членов ЕС

В Еврокомиссии признают, что в ряде перечисленных пунктов нет ничего нового, однако надеются, что этот документ, не имеющий к тому же обязательного характера, подтолкнет страны, входящие в ЕС, а в особенности — в еврозону, принять общеевропейские социальные принципы. Это одна из инициатив Еврокомиссии в рамках процесса унификации социальных стандартов внутри Евросоюза.

Агентство AFP отмечает, что документ является попыткой бороться с обвинениями правопопулистских партий в том, что политика Брюсселя идет вразрез с социальными обязательствами. "Нам необходимо вновь завоевать доверие людей", — заявила комиссар ЕС по социальным вопросам Марианна Тиссен. Рост правого популизма — одна из основных причин, по которым в Евросоюзе напряженно следят за ходом президентской кампании во Франции и других странах ЕС.