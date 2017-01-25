Еврокомиссия продлила пограничный контроль пяти странам Шенгена

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bbcrussian.com
среда, 25 января 2017 г. 19:43
Европейская комиссия разрешила еще на три месяца продлить действие пограничного контроля для некоторых стран, входящих в Шенгенскую зону.
© Reuters/Scanpix

Это касается Австрии, Германии, Швеции, Дании и не входящей в ЕС Норвегии, которые в 2015 году ввели проверки на границах на фоне рекордного притока в эти страны беженцев из Сирии и мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Еврокомиссия ранее дала разрешение этим странам на введение пограничного контроля, но действие этого разрешения истекает в середине февраля.

В Еврокомиссии объяснили продление режима пограничного контроля необходимостью преодолеть миграционный кризис в Европе. В ведомстве напомнили, что в Греции до сих пор находится большое число беженцев и мигрантов.

В сообщении ведомства говорится, что условия для возвращения к нормальному функционированию Шенгенской зоны пока не созданы.

Ранее в Брюсселе заявляли, что хотели бы восстановить Шенгенскую зону без пограничного контроля. Сейчас в нее входят 22 страны ЕС, а также Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн. Де-факто режим открытых границ действует и в отношении трех микрогосударств - Ватикана, Сан-Марино и Монако.

Соглашение о создании Шенгенской зоны предполагает, что пограничный контроль будет установлен лишь на ее внешних границах.

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